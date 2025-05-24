為Labubu大打出手 目擊者曝現場混亂畫面 英國門市宣布暫停銷售

中國知名玩具公司泡泡瑪特的玩偶Labubu在英國掀起風潮，但近日有消費者為搶購Labubu公仔在門店大排長龍，引起混亂，甚至大打出手以及威嚇店員。（新華社）

中國知名玩具公司泡泡瑪特的玩偶Labubu在英國掀起風潮，但近日有消費者為搶購Labubu公仔在門店大排長龍，引起混亂，甚至大打出手以及威嚇店員。泡泡瑪特不得已在23日宣布，為安全起見，英國所有門市暫停銷售Labubu，以及其所屬的整個The Monsters系列公仔。

Better? This in London

Violence over a labubu toy ..



Come on man dont compare Dubai to anything.. pic.twitter.com/PfNUuFqlqu — yameii (@YAMEII) May 20, 2025

泡泡瑪特的英國帳號在其Instagram發文表示，「過去幾周，我們見證了粉絲們的熱情，不少門市外甚至在前一晚就已排起長龍。這不僅展現了大家對Labubu和THE MONSTERS的喜愛與興奮，也提醒我們有責任為所有顧客與門市團隊提供一個安全、公平且舒適的購物體驗。」

文中指出，公司目前正在籌備一套新的發售方式，以讓每個人都有更公平的購買機會。泡泡瑪特向BBC透露，為了「預防潛在安全問題」，公司已在其英國的16間門市暫停銷售，預計將持續到 6 月。

Labubu是由香港 藝術家藝術家龍家昇（Kasing Lung）所創作的角色，在與泡泡瑪特合作後聲名大噪。隨著泡泡瑪特積極往海外發展，加上蕾哈娜、Dua Lipa等名人配戴而在TikTok 上爆紅，如今備受歐美消費者青睞，但也吸引不少黃牛搶購並高價轉售。

一位英國的Labubu粉絲Victoria Calvert表示，曾在倫敦Stratford門市目睹現場混亂場面，「現場簡直荒謬，人們在打架、喊叫，讓人感到害怕」，而且她有一天到店裡消費時，有人凌晨3點就在排隊，甚至有人在店外過夜。

Victoria Calvert也提到隊伍中應該有黃牛存在，「他們一拿到號碼牌，就立刻以150歐元（合約170.5美元）的價格販售。」

但也有粉絲不滿這項決定，並稱是泡泡瑪特供貨太少，才會造成這種商品炒作的現象；也有人大罵黃牛「一隻Labubu賣100歐元，太誇張了！為什麼他們能買，其他人卻買不到？」