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歐盟推進對Shein消費者保護調查 結果最快下週出爐

記者陳湘瑾／即時報導
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歐盟據報正在推進對中國跨境電商平台Shein的調查，最快於下周公布該公司在產品安全及其他消費者保護法方面的涉嫌違規事項。（路透資料照片）
歐盟據報正在推進對中國跨境電商平台Shein的調查，最快於下周公布該公司在產品安全及其他消費者保護法方面的涉嫌違規事項。（路透資料照片）

歐盟近日提議對小型包裹徵收每件兩歐元費用，意在瞄準中國跨境電商平台的低價包裹，歐盟據報正在推進對中國跨境電商平台Shein的調查，最快於下周公布該公司在產品安全及其他消費者保護法方面的涉嫌違規事項。若違規屬實，Shein可能面臨罰款。

彭博23日引述知情人士，歐盟執委會與各國監管機構將聯合發布「共同立場文件」（common position），進一步推進對希音的消費者保護調查。

歐盟執委會今年2月表示，Shein與Temu需要對其平台上存在安全隱患和危險的商品承擔責任，並將調查希音是否違反歐盟消費者保護法規。若Shein未能妥善整改相關違規行為，它將面臨至少在歐盟國家年度銷售額4%的罰款。

報導指出，目前，歐盟對Shein的相關行動仍處於草案階段，公布前可能有所調整，公佈的時間也可能延後。

今年2月，歐盟執委會指出，Temu和Shein將為其平台上銷售不安全和危險產品承擔責任。依據《數字服務法案》（DSA），歐盟執委會並要求Shein提交資料，詳細說明其平台上存在的非法內容和商品風險，以及該公司已經採取哪些措施以降低涉及消費者保護、公共健康及用戶福祉的相關風險。

中國跨境電商平台依靠各國小包裹免稅政策，累積其全球市場市占率。根據歐盟執委會的數據，2024年大約有46億個單價不超過150歐元的包裹進入歐盟市場，相當於每天1,200萬個包裹。其中超過90%的小額貨物來自中國。

繼美國對來自中國和香港的小包裹加徵關稅，以及每件貨物100美元的固定費用後，歐盟委員會20日提交議案，擬對進入歐洲市場的每個小型包裹徵收2歐元（約2.2美元）費用，目標直指Shein、Temu等以超低價商品大量湧入歐洲市場的中國跨境電商平台。

該收費措施需要得到歐盟成員國政府和歐洲議會的批准，但法國已經批准這措施。對此，Shein法國發言人表示，若歐盟推進徵收小額包裹手續費的提案，加上法國對快速時尚產品的懲罰性法案獲得批准，法國消費者在Shein的購物支出將被提高。

歐盟 Shein 電商

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