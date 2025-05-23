我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

關稅衝擊 Nike下月漲價上看10美元 重回亞馬遜網站拚銷售

編譯黃淑玲、林文彬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
運動用品大廠Nike計劃下月起調漲部分產品價格，漲幅上看10美元。（美聯社）
運動用品大廠Nike計劃下月起調漲部分產品價格，漲幅上看10美元。（美聯社）

在零售業為關稅將衝擊獲利做準備之際，運動用品大廠Nike計畫下月起調漲部分產品價格，漲價上看10美元。

Nike 21日表示，6月1日起旗下成人服飾與器材將漲價2至10美元，價格介於100至150美元的服飾和器材漲價5美元。鞋類方面，價格逾150美元的鞋最多將漲價10美元，100至150美元的運動鞋最多漲5美元。

Nike不會調漲兒童產品價格，售價低於100美元的產品也不會變貴。要價155美元的Air Force 1運動鞋，以及Jordan產品線鞋類以外產品，價格同樣不會上漲。

Nike將調漲產品價格的消息由CNBC率先披露，消息人士向CNBC透露，消費者最快本周就會在貨架上看到調漲後價格。Nike未明言美國祭出關稅是調漲產品價格的原因，只表示該公司會定期「調整價格」。另外，Nike也計畫重新開始透過亞馬遜（Amazon）美國網站向消費者銷售旗下產品，是五年多來首見，盼藉此拉抬銷售。

零售商定期調整定價結構並不罕見，但美國總統川普新關稅對製鞋業衝擊特別大。目前Nike約半數鞋類在中國與越南生產，目前銷往美國的中國商品面臨30%新關稅，從越南進口至美國的商品關稅是10%。越南商品關稅稅率原本是46%，但川普4月初將關稅調降至10%，為期90天。

關稅向來幾乎都由進口商品的企業支付，而非生產產品的業者。進口商能決定吸收額外的稅，但也可能選擇轉嫁給消費者。美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）日前暗示可能因為關稅調漲產品價格，結果遭到川普批評，要沃爾瑪把關稅「吞下去」。

另一方面，一些跨國零售商也考慮提高其他市場售價來分攤美國關稅成本，以避免美國售價大幅上漲衝擊銷售。勃肯鞋（Birkenstock）財務長上周表示，如果旗下產品全球價格調漲「低個位數」百分比，將足以抵銷美國關稅影響。珠寶商Pandora執行長雷希克（Alexander Lacik）也透露，Pandora正討論是否全面調漲全球售價，或是讓漲價集中在最大市場美國。

關稅 越南 川普

上一則

美新藥價格自2021年來漲1倍 去年平均定價逾37萬美元

下一則

阿里雲加速全球化 新建7資料中心

延伸閱讀

舊金山灣區餐廳菜單價格10年來貴了多少？ 關稅可能再帶動上漲

舊金山灣區餐廳菜單價格10年來貴了多少？ 關稅可能再帶動上漲
台積電美國子公司致函美商務部 籲豁免半導體關稅

台積電美國子公司致函美商務部 籲豁免半導體關稅
歐洲議會批准 7月起對俄羅斯肥料課徵關稅

歐洲議會批准 7月起對俄羅斯肥料課徵關稅
長債賣壓趨緩 美股早盤漲跌互見 輝達、台積ADR翻紅

長債賣壓趨緩 美股早盤漲跌互見 輝達、台積ADR翻紅

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58
輝達執行長黃仁勳表示，目前沒有輝達半導體轉賣至中國市場的證據。（路透）

NVIDIA高階晶片轉賣中國？黃仁勳稱難走私「大家非常謹慎」

2025-05-17 09:02
國際信用評等機構穆迪。路透

預期美債負擔持續增加 穆迪下調美國頂級債信評等

2025-05-16 18:35

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛