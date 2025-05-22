我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

對美出口轉冷 日本減少1.8%4個月來首見下滑 韓減少14.6%

編譯葉亭均、易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本和南韓的最新貿易數據都顯示出口力道減弱。（歐新社）
日本和南韓的最新貿易數據都顯示出口力道減弱。（歐新社）

最新貿易數據顯示，日本南韓的出口力道同步減弱，尤其是對美國出口，反映出美國總統川普的關稅措施確實帶來衝擊。

日本財務省21日公布，4月出口比去年同期成長2%，雖是連續第七個月擴張，但增幅已較3月的4%放緩，也低於市場預估的2.5%；進口則減少2.2%，預測中值為減少4.2%；貿易餘額從前兩個月的順差轉為逆差1,158億日圓（7.97億美元）。

若從地區來看，日本對最大出口目的地美國的出口減少1.8%，為四個月來首見下滑，主因是汽車、鋼材和船舶需求下滑；日本對亞洲出口則增長6%，對中國大陸和歐洲則分別下滑0.6%和5.2%。

川普今年3、4月對鋼鋁和進口汽車分別加徵25%關稅，並對所有其他日本商品課徵24%對等關稅，雖然目前暫時降回10%，但除非達成貿易協議，否則今年夏季將再升回24%。

Sompo Institute Plus資深經濟學家小池理人表示，「川普關稅可能對出口造成直接和間接的向下壓力。即便雙邊貿易會談發展順利，並使美對日的關稅部分調降，日本仍很難避免受到全球經濟惡化的間接影響」。

除了關稅外，日圓升值也對以日圓計價的進出口數據造成壓力。財務省表示，4月日圓兌美元平均匯率為147.7日圓，較上年同期走強2.6%。

南韓海關同日公布的初步數據則顯示，南韓5月頭20天的出口總額較去年同期減少2.4%，下滑的幅度高於4月全月經調整後的0.7%。進口則減少2.5%，貿易逆差達到3億美元。

若從地區來看，南韓對美國和中國的出口分別減少14.6%和7.2%，但對台灣和香港的出口則分別增加28.2%和4.5%。

南韓也同樣受到川普的鋼鋁和汽車關稅打擊，面對的對等關稅稅率則為25%。南韓5月頭20天汽車及汽車零件的出口分別下降了6.3%和10.7%，鋼材產品則下滑12.1%。不過，半導體出口仍成長了17.3%，幫助撐起整體出口。

關稅 南韓 日本

上一則

Google重啟AI眼鏡 台廠拿關鍵元件訂單

下一則

美股最錢線／關稅衝擊房產 軟木材價飆23% 營建股暴跌

延伸閱讀

500萬美元買永久居留權 川普金卡官網1周內上線

500萬美元買永久居留權 川普金卡官網1周內上線
川普考慮讓房貸機構房地美和房利美上市 結束政府監管

川普考慮讓房貸機構房地美和房利美上市 結束政府監管
誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」
訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執

訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58
輝達執行長黃仁勳表示，目前沒有輝達半導體轉賣至中國市場的證據。（路透）

NVIDIA高階晶片轉賣中國？黃仁勳稱難走私「大家非常謹慎」

2025-05-17 09:02

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病