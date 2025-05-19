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高通CEO艾蒙「新高通」時代來臨 讚與微軟、華碩合作關係

編譯簡國帆／綜合外電
高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）。路透
高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）。路透

美國行動通訊晶片大廠高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）19日在台北發表主題演講，高呼今年滿40周年的高通已是「新高通」，Snapdragon晶片將成為個人電腦（PC）的核心。

艾蒙表示，今年是很特別的一年，因為高通滿40周年，現在已是「新高通」，Snapdragon將成為PC的核心，回顧過去一年，高通推出Snapdragon X家族晶片，超過85種PC採用，原生應用程式（native app）數量增加三倍。他也說，他上周在中東與沙烏地阿拉伯及阿聯等國的政要碰面，將會有更多訊息宣布。

他讚揚與微軟的合作，微軟執行長納德拉遠端發表演說，本月推出新款採用Snapdragon晶片的PC。他說，高通也投入時間在遊戲領域，超過1400種遊戲在Snapdragon晶片上運作，要塞英雄（Fortnite）也將在Snapdragon晶片上運作。

艾蒙也邀請合作夥伴華碩主管上台，表示華碩推出最全面的Snapdragon晶片驅動筆電產線，包含最薄的14吋Copilot+ PC「Zenbook A14」。

高通 微軟 沙烏地阿拉伯

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