我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

AI需求穩健帶動思科股價走升 CoreWeave加速投資傷獲利

編譯葉亭均、劉忠勇／綜合報導
網通設備大廠思科調高全年度營收財測，押注AI熱潮將帶動雲端客戶對其網路設備需求穩定。（路透）
網通設備大廠思科調高全年度營收財測，押注AI熱潮將帶動雲端客戶對其網路設備需求穩定。（路透）

人工智慧（AI）相關需求持續暢旺，網通設備大廠思科（Cisco）、以及獲得輝達支持的雲端運算供應商CoreWeave都說，AI需求穩健。但思科上修季度財測，帶動股價走升，CoreWeave則因資本開支大增， 估計衝擊本季獲利，使股價受創。

思科在美股14日盤後公布，預估到7月止的本季營收將達145億-147億美元，低端值符合彭博訪調分析師預估的145億美元；剔除部分項目後預估每股盈餘可達每股0.98美元，高於分析師平均預測的0.95美元。

思科同時將2025年度營收調高至565億-567億美元，LSEG彙編的分析師預估值為564.7億美元。AI軟體使用激增下，企業和雲端運算服務業者拓展網路，讓思科從中受惠。該公司表示，財測包含目前貿易政策下的關稅影響。

執行長羅卓克（Chuck Robbins）表示，思科尚未看到客戶採購方式出現「重大變化」。他在與分析師的會議中說：「我們還沒有看到任何客戶真的大幅放緩支出。AI轉型太重要了，他們會持續投入，直到真的不得不停止為止。」

羅卓克表示，思科上季從網路大客戶取得價值超過6億美元的AI基礎設施訂單，使得今年來訂單總金額超過10億美元。另外，AI資料中心服務業者CoreWeave計劃今年砸下200億-230億美元，擴充AI基礎設施和資料中心，因應微軟在內客戶對AI運算激增的需求。

CoreWeave加速AI投資則傷害獲利，預估第2季營業淨利在1.4億-1.7億美元，不如分析師預估的1.91億美元。

儘管CoreWeave在市場占有優勢地位，但由於主業屬於高度資本密集事業，前期須對先進處理器和系統做出高額投資。

D.A. Davidson分析師盧瑞亞提醒：「雖然來自微軟的營收在未來三年內應該有保障，但CoreWeave本質上是微軟的外溢容量，未來不見得需要。」

CoreWeave執行長英垂特（Mike Intrator）接受路透訪問時說，公司債務和資本支出結構有獨特設計，市場恐怕還需要時間消化理解。他說：「我們的基礎設施能在完全攤提成本的情況下回本，並保有可觀利潤。」

AI 微軟 輝達

上一則

中國4大車企改造 拚衝過「生死關」

下一則

美股強勢反彈 華爾街失算 散戶投資人成大贏家

延伸閱讀

思科調高全年財測 AI熱潮帶動網通需求 盤後股價勁揚2%

思科調高全年財測 AI熱潮帶動網通需求 盤後股價勁揚2%
輝達撐腰的CoreWeave今年將斥資230億美元搶攻AI熱潮

輝達撐腰的CoreWeave今年將斥資230億美元搶攻AI熱潮
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
日產汽車爆25年最慘虧損 裁2萬人、關7廠 暫緩發全年財測

日產汽車爆25年最慘虧損 裁2萬人、關7廠 暫緩發全年財測

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣