我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中根本分歧未解？紐時：北京仍持續備戰 1至2年後終究惡化

紐時：先升高再退卻 川普談判套路漸漸被摸清

聚焦高階技術 傳三星低階記憶體光罩擬外包

編譯陳苓／綜合外電
傳三星電子有意把生產記憶體所用的低階光罩，由自製轉為外包。（路透）
傳三星電子有意把生產記憶體所用的低階光罩，由自製轉為外包。（路透）

據傳三星電子有意把生產記憶體所用的低階光罩，由自製轉為外包，以專注發展更先進的光罩技術。

韓媒TheElec報導，三星打算把部分光罩改為委外生產，正在評估低階光罩（i-line、KrF）的潛在供應商，包括日本凸板控股的子公司Tekscend Photomask、以及美國光罩商Photronics的子公司PKL，評估仍在進行，預定第3季完成。

三星為防止技術外洩，原本所用光罩全數自行生產。現在決定外包，一來是三星的i-line、KrF設備老舊，現已停產，取得不易；再來是三星不再擁有明顯的技術優勢，可能覺得低階外罩委外，技術風險不大。

消息人士說，三星計劃把本來用於i-line、KrF的資源，轉往較高階的ArF和EUV。ArF和EUV光罩可決定三星的技術實力，三星自然會想聚焦更先進的技術。

光罩能將電路圖轉印在矽晶圓上，可依光線波長分類。i-line使用波長365奈米的光線，來印製簡單的電路圖；KrF波長248奈米，可印製中等精細度的電路圖；ArF波長193奈米，用於更精密的圖樣。極紫外光（EUV）波長僅13.5奈米，可印製最精細的圖案。

晶片日益先進、電路圖不斷縮小，生產過程中也需要更多光罩。比方說，邏輯晶片製程由10奈米轉往1.75奈米，光罩用量從67個增至78個。過去生產DRAM須用30~40個光罩，現在則要超過60個。

三星 日本

上一則

全球瘋潮玩 泡泡瑪特海外營收增375.2%

下一則

想在電力設施搞鬼？中國製變流器驚見可疑通訊模組

延伸閱讀

迎戰iPhone 17 Air？三星推超薄新手機S25 Edge 厚度僅5.8 mm

迎戰iPhone 17 Air？三星推超薄新手機S25 Edge 厚度僅5.8 mm
韓媒：台積電營收持續領先三星晶片事業 差距擴大至10兆韓元

韓媒：台積電營收持續領先三星晶片事業 差距擴大至10兆韓元
三星遭爆料4奈米丟單 AMD傳轉單台積電亞利桑納廠

三星遭爆料4奈米丟單 AMD傳轉單台積電亞利桑納廠
又是拉貨潮 三星晶片Q1獲利優於預期 看不清前景不發財測

又是拉貨潮 三星晶片Q1獲利優於預期 看不清前景不發財測

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
巴菲特在波克夏股東大會上講話。(路透)

巴菲特手裡溜走的百億獵物是誰？市場猜鞋業巨頭Skechers

2025-05-07 08:45
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社

黃仁勳中東行收穫滿滿 Nvidia和AMD都抱回大單

2025-05-13 13:28

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制