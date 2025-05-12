經濟衰退、消費信心跌… 社媒吹「幽默風」緩解焦慮

搞幽默已成人人應付困境的妙計，圖為著名喜劇綜藝節目直播喜劇小品「周六夜現場」。(取材自IMDb)

面對經濟衰退隱憂，網路社群媒體 近來出現大量帶有玩笑意味的指標性影音，處處提醒經濟即將衰退。

流行歌手女神卡卡(Lady Gaga)重返排行榜，被視為衰退指標；雜貨店裡陳列優惠券和罐頭食品，絕對是衰退指標；Converse品牌及膝運動鞋回歸市場，更可能是最明顯的衰退指標。

任何引發大衰退、或者看得出很多人在努力儲蓄或賺取額外收入的社會轉變，都可能是衰退指標，網路世界裡大家都這麼說。

美國經濟目前還沒有真正陷入衰退，不過，「真正」衰退或者「可能」衰退？並非重點。

社群媒體顯露種種流行轉變，可看出人們情緒不太對勁；面對經濟不斷惡化、貿易戰 開打、經濟衰退可能性不斷上升，社群媒體用戶忍不住一邊緊張大笑，一邊在上網張貼表情包。

笑話背後隱藏焦慮

這些笑話背後隱藏真實的焦慮，透露人們需要藉由幽默化解不安。

經濟衰退將重傷經濟，企業恐為了削減開支而大規模裁員，股市也會隨之下跌。 2007年至2011年間，過半美國家庭因經濟大衰退而損失至少四分之一財富，眼前在動盪貿易戰中，消費者信心指數跌至2020年5月以來最低點。

這些一點都不好笑，但在網路世界，大家忍不住拋出表情包化解巨大壓力。面對近20年來最嚴重的金融危機之一，無助的人們似乎只能苦苦大笑。

網路世界在重大事件後大談笑話，已有前例可循。去年，關於聯合健保公司(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遇害，事發後，人們在社群媒體交流時處處發送表情包，表達對醫療保險的不滿；最近，川普(Donald Trump)政府一連串行動打擊移民，移民用戶直接在抖音 (TikTok)開玩笑說要自我驅逐出境。

大環境動盪不安，突然之間，每個人都搖身一變成了喜劇演員。身處無助之境，天普大學(Temple University)社會學教授基德(Dustin Kidd)表示，「人們所能做的就是一笑」或「笑是最好良藥」之類的說法無處不在，一如長期以來面對困境時以笑應對。

基德認為，事情越嚴重，人們越會幽默應對。

喜劇節目大受歡迎

基德還說，多虧有電視，搞幽默已成人人應付困境的妙計，著名喜劇綜藝節目「卡羅爾·伯內特秀」(The Carol Burnett Show)、直播喜劇小品「週六夜現場」(Saturday Night Live)在全美大受歡迎，「週六夜現場」至今仍專門嘲諷政客。

同樣的，情境喜劇「莫德」(Maude)1970年代播出六季，為美國人提供思考棘手女權主義問題的途徑，基德認為，劇中最具爭議的情節是，莫德在羅訴韋德案(Roe v. Wade)判決前兩個月決定墮胎。

基德表示，電視和社群媒體等其他形式的流行文化常被誤解是在逃避現實，事實上，當人們面臨棘手問題時，講笑話和娛樂反倒是梳理和回應這些難題的有效方法。

基德坦言，許多人對經濟困境感到無能為力，轉向幽默，而不是積極主動解決問題。

您可能跟基德一樣，擔心401(k)帳戶突然蒸發卻什麼也做不了。他寫信給所有的相關代表，訴說退休儲蓄受到影響，但除了發送電子郵件，別無他法、陷入困境，實在不知道該如何解決這個大大傷害生活的問題，只能透過笑話抒發。

基德說，人們只想輕鬆一下，而網路上集體性、有關經濟衰退指標的笑話讓人輕鬆，至少在觀看抖音影片的30秒裡短暫抒壓。

過去在經濟大衰退(Great Recession)期間，美國人也大談幽默，笑話形式和目前這一波笑話潮不同。

當時在深夜的「今日秀」(The Tonight Show)節目裡，主持人雷諾(Jay Leno)八個月內用獨白講述850多個有關經濟崩潰的笑話，例如他說，「經濟糟糕到連兒童節目「芝麻街」(Sesame Street)甚至不再談論字母A、I或G了(2008年發生金融風暴，AIG公司是罪魁禍首之一）。黃金時段的情景喜劇也將經濟崩潰融入，例如2007年10月播出的「辦公室」(The Office)，男主角史科特(Michael Scott)走進辦公室大喊「我宣布破產！」

如今社群媒體將這些笑話大量傳播，讓人人隨時隨地接收，只要上網就可能接觸到這些笑話。如果在抖音上看到有所感觸，可能分享給朋友，甚至在生活對話中引用，一傳十、十傳百，變成一種紅遍半邊天的「迷因」(meme)。

基德認為，套用在經濟這個議題上，迷因可能變成預言、最終成真。人們開玩笑說對經濟感到憂心，可能讓其他人產生相同感受，導致更多人撤離市場，大家朝著經濟衰退更近一步。

但也有人開始認真看待可能出現的經濟衰退；經歷過2008年金融危機的千禧世代開始為年輕人提供建議，還有人透過視頻傳授因應之道。

開開玩笑，至少是暫時的慰藉。