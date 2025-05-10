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Panasonic全球裁員1萬人 占比逾4% 一半為日本員工

編譯吳孟真／綜合報導
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日本Panasonic控股公司9日宣布裁減1萬名員工，相當逾4%人力。（路透）
日本Panasonic控股公司9日宣布裁減1萬名員工，相當逾4%人力。（路透）

日本Panasonic控股公司9日宣布裁減1萬名員工，相當逾4%人力，並預計提列1300億日圓（8.96億美元）的組織整頓成本，作為該集團持續推動的管理革新行動的一環。而盡管本年度獲利預期再度下滑，關鍵的電動車（EV）部門營業利益預料將大增39%。

Panasonic表示，這項裁員行動多數將在截至明年3月的本會計年度進行，裁減人力的一半為日本員工，其餘為海外員工，預計透過終止特定業務、整合銷售與非直屬部門和各地辦公室，以及在日本的員工提早退休的方式完成。據公司網站，Panasonic目前在全球約有22.8萬名員工。

Panasonic的組織整頓目標，為在截至2029年3月的會計年度前，將集團獲利能力提升逾3000億日圓（21億美元），並使股本報酬率（ROE）達到10%。此外，也將透過改造其消費電子產品業務、廢除虧損部門、精簡IT投資，在截止2027年3月的年度，達到稅後營業利益至少6000億日圓的目標。

該公司近半整頓成本將自生活事業部門業務提列，另外40%將來自含控股公司在內的「其他」業務，預期不會由能源部門提列任何成本。Panasonic也表示，將重新評估旗下公司的營運效率，特別是銷售和後勤部門。

另外，Panasonic也表示，該公司將在其EV電池和家電部門的基礎上，轉向節能發電、電力儲存和資料中心發電等領域。該公司2月表示，計劃精簡營運、裁減工業設備和電視機等非成長部門，並利用人工智慧（AI）加速轉型。

Panasonic 9日公布截至今年3月的上年度淨銷售為8.5兆日圓，與上年度大致持平，但淨利下滑17.5%至3660億日圓，本年度營業利益也預料將下滑13%至3700億日圓，而計入整頓成本的淨利預期將達3100日圓，低於分析師預期的3570億日圓。Panasonic表示，預測金額並未將關稅衝擊納入考量。

Panasonic也預期，關鍵的EV電池製造部門，在本年度的營業利益將躍增39%至1670億日圓（11.5億美元），受惠於電池和電力儲存系統的銷售。Panasonic為特斯拉EV的電池供應商。

Panasonic過去五年營業利益率介於3.4%-5%，落後Sony和日立等本土對手。截至5月，Panasonic股價相較十年前的3%漲幅，遠不如日經指數同期平均的85%。

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