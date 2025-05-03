歐元區4月CPI年增2.2%比預期高 ECB鷹派籲放慢寬鬆步伐

歐元區4月通膨年升2.2%，高於預期，且服務業通膨激增。(路透)

歐元區4月通膨年升2.2%，高於預期，且服務業通膨激增，可能會讓盤算以降息 因應貿易戰的歐洲央行 （ECB）傷腦筋。南韓 上月通膨與3月持平，給了南韓央行官員本月稍晚恢復降息的空間。

路透報導，歐盟統計局（Eurostat）2日表示，4月消費者物價指數（CPI）年增率為2.2%，與3月持平，並高於經濟學家預期的2.1%。服務業通膨激增至3.9%，導致剔除波動性高的食品和能源價格的核心通膨率，從上月的2.4%升至2.7%，高於預期的2.5%。

ECB官員對美國發起貿易戰的重視程度已超越通膨。由於貿易戰可能甚至使歐元區通膨下滑至低於目標，ECB官員已開始在為其13個月來第八次降息鋪路。經濟學家如今預測，ECB官員在6月決策會議再度降息的機率有80%，且今年底前至少再降一次，那將會使ECB存款利率下降至1.75%或更低。

然而，服務業通膨的激增可能支撐鷹派官員呼籲，也就是在通膨達標有決定性證據前，ECB應該放慢寬鬆步伐。

另一方面，南韓統計廳2日表示，4月CPI比去年同期增長2.1%，增幅與3月持平。剔除食品和能源的核心CPI則增長2.1%，高於預期的1.9%。

由於南韓第1季經濟意外陷入萎縮，加上川普關稅對出口的衝擊預料將在幾個月後到來，南韓官員正在嘗試評估需要提供經濟多少支撐。

彭博經濟學家表示，由於通膨風險仍然普遍受到控制，在政局不穩和美國提高關稅帶動下，南韓央行現在的優先要務是處理快速升高的成長風險，通膨數據並不影響對南韓央行5月可能降息的觀點。

印尼4月CPI年增率則加速至1.95%，高於分析師預期的1.6%和3月的1.03%，升至八個月來高點，今年來首次回到央行目標區間的1.5%至3.5%，主要受到金飾、房租和部分食品價格帶動。部分分析師認為，通膨依然不夠強勁，加上經濟前景可能轉壞，可能促使印尼央行降息。

官方數據顯示，上月金飾價格月比增幅躍增至四年多來最高的10.52%。由於擔心經濟和印尼盾貶值，印尼的黃金購買量大增；印尼盾上月貶至歷史新低。

部分分析師表示，疲軟的通膨，加上在全球貿易緊張之際經濟前景可能轉壞，可能促使印尼央行調降政策利率，尤其如果5日發布的第1季國內生產毛額（GDP）成長率低於5%。路透訪調分析師預期GDP成長4.91%。