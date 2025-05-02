日銀利率不動、下修展望震撼市場 日圓聞訊急貶失守144

日本銀行（央行 ）在1日會議上利率按兵不動，同時延後通膨達標的時間，並下砍今、明兩年的成長展望，凸顯美國總統川普 發動全球貿易戰的衝擊。外界對日銀未來的升息決策出現疑慮，日圓聞訊重貶。

交易者似乎預料日銀將延後升息，日圓兌美元1日盤中重貶1.2%，報144.74日圓兌1美元，日本10年期公債殖利率 也走低。上周投資人湧入避險資產，一度帶動日圓站上139.89，寫七個月新高。

日銀1日無異議通過將基準利率保持在0.5%，符合經濟學家預期。但今年度經濟成長展望，從之前的1.1%降至0.5%，明年度成長展望也從1%降至0.7%。日銀並估計，通膨約將在2027年度下半年符合央行的2%目標。

日銀強調，儘管未來不確定性極高，若經濟展望成真，將維持調升借貸成本的承諾，顯示一旦不確定性消散，決策者會繼續升息。總裁植田和男在會議後簡報時說，日銀物價目標推延，不必然意味將延後升息。他說：「確實把物價升至2%的時間點略微延宕，可是這未必表示升息也會延後」。

然而，植田同時也說，當局在相信物價上漲趨勢暫緩之際，不會傾向於升息。他說核心物價的軌道有點複雜，中途可能會暫停。

綜上所述，植田發言指向他想保留選擇餘地，要是關稅衝擊可控，將升息應對。第一生命研究所的首席經濟學家熊野英生認為，植田想傳遞的最重要訊息是很難清楚看到未來，但有件事很明確，那就是他沒放棄升息，只是現在不會承諾特定的時間點。

目前隔夜指數交換顯示，估計到年底為止，只有約40%的升息機率。4月初時，市場肯定日銀會在年底前調升利率。另外，貿易談判前景不明，也可能迫使日銀在夏天過後再升息。瑞穗證券資深市場經濟學家松尾勇佑指出，基於必須仔細評估川普關稅，9月升息機率會再提高。但第一生命的熊野認為，鑒於不確定性日增，估計最快要到12月才會升息。

日銀將2025年度核心通膨增率預測從2.4%降至2.2%，2026年從2.0%降至1.7%，到2027年度升抵1.9%。標普全球財智經濟學家說：「日銀仍表示繼續留在通膨將達2%的軌道上，不過考量到貿易政策帶來的許多下行風險。我想，他們對於升息必須小心謹慎。」