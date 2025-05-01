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日銀維持利率不變 預期通膨延後達標 日圓重貶

編譯黃淑玲／綜合外電
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日本銀行（央行）位於東京的總部大樓。 （美聯社）
日本銀行（央行）位於東京的總部大樓。 （美聯社）

在美國關稅措施的不確定性加劇之際，日本銀行（央行）今（1）日決定維持基準利率於0.5%不變，符合經濟學家預期，同時延後通膨達標的預估時間約一年，還大砍今年度經濟成長率預測至0.5%，日圓兌美元匯率1日盤中應聲重貶0.5%，報143.82日圓兌1美元。

日銀預期的今年度經濟成長率，從之前的1.1%降至0.5%，明年度成長率預估也下調0.3個百分點至0.7%，同時預測通膨率要到2026年度下半年度之後才會降至2%目標，比之前預期的時間延後了一年，但仍保留屆時升息的承諾，顯示美國關稅政策只是延後、而非打亂日銀的升息規畫。

日銀預估，2025年度核心通膨率為2.2%，2026年度為1.7%，2027年度再升抵1.9%。

標普全球財智經濟學家Harumi Taguchi說：「日銀仍表示繼續留在通膨將達2%的軌道上，不過考量到貿易政策帶來的許多下行風險。我想，他們對於升息必須小心謹慎。」

市場焦點將轉向植田和男下午召開的記者會發言。他正面臨任內最嚴峻的經濟逆風。在美國總統川普關稅措施的衝擊下，國際貨幣基金（IMF）和世界貿易組織（WTO）下修了全球經濟成長和貿易預期，日本這類仰賴貿易的經濟體更是面臨顯著風險。

由於看壞經濟前景，市場重燃對美國聯準會和歐洲央行的降息預期。日銀仍有升息準備的立場，與同儕明顯不同。植田最近說，將特別留意關稅造成的不確定性加劇，暗示現在他不急於升息。

關稅 央行 日本

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