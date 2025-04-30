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各國央行增持黃金 避險基金大亨：金價三年內將逼近5千美元

編譯吳孟真／綜合外電
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避險基金大亨鮑森（John Paulson）預測，黃金價格將在三年內趨近每英兩5,000美元。（路透）
避險基金大亨鮑森（John Paulson）預測，黃金價格將在三年內趨近每英兩5,000美元。（路透）

避險基金大亨鮑森（John Paulson）表示，各國央行增持黃金、全球貿易緊張等因素，料將推升黃金價格在2028年前逼近每英兩5,000美元。

路透報導，鮑森近日受訪時表示，估計三年內金價將觸及「每英兩4,000多美元的高段」。他說，「這是個有根據的預測，我認為這數字很合理」，「由於各國央行和民眾尋求投資更穩定的資產，全球持有的黃金部位將會增加」。

這是目前市場對金價最看漲的預測。全球多間銀行在金價上周一度突破每英兩3,500美元新高後，陸續調高金價預測。其中，德意志銀行估計，到2026年，金價將攀抵3,700美元。

鮑森指出，西方國家在俄羅斯入侵烏克蘭後，凍結俄國外匯存底，也是促成各國央行增持黃金的動機之一，尤其是中國大陸。他說，「其他國家央行突然意識到，若和美國起衝突，美國是否會扣押我們持有的公債，導致我們的存款消失？」

鮑森也認為，部分由美國關稅政策所引發的全球貿易不確定性，也將進一步支撐金價，「若市場對美元的信心減損，最好的外匯存底就是黃金」。

鮑森在訪談中也重申自己對美國採礦計畫的投入。他目前是銻礦開發商Perpetua Resources最大股東，上周也收購了Barrick Gold在阿拉斯加Donlin金礦計畫40%的股份。

金價 央行 烏克蘭

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