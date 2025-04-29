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美關稅90天緩衝期 印度、日、韓加速談判 跑贏西方國家

編譯易起宇／綜合報導
出口導向的亞洲國家多半面臨最高稅率的美國對等關稅，因此比歐美國家更急於和川普政府進行談判。(路透)
出口導向的亞洲國家多半面臨最高稅率的美國對等關稅，因此比歐美國家更急於和川普政府進行談判。(路透)

在與美國川普政府的貿易談判中，一些以出口為導向、並面臨最高「對等」關稅稅率的亞洲經濟體，正快馬加鞭，跑在西方國家的前面。

彭博資訊報導，白宮過去一周與各國代表舉行數十場會議，並且特別提到與印度、日本和南韓的會談取得進展。

美國財長貝森特27日在ABC News的節目上表示，美國有18個重要貿易夥伴，包括中國，而「與其他17國有些談判進展非常順利，尤其是與亞洲國家」。

亞洲國家之所以急於和川普政府達成協議，是因為過去經驗顯示，全面性的貿易協議要花數月、甚至數年時間才能完成，但日本、南韓、印度這些國家等不起，它們大約兩個月後就要面臨至少25%的對等關稅。

因此，對這些國家來說，比較可能的作法是先達成規模較小的臨時協議，避免7月初寬限期到期後恢復被課關稅。這同時也讓川普可以吹噓他的貿易政策立即見效。

相較下，美國的北美和歐洲貿易夥伴國家則仍在試圖了解一些基本狀況，包括談判的範圍，以及誰在主導華府的貿易政策，對於談判速度似乎沒那麼擔心。

以南韓為例，該國與美國談判之所以有進展，可能與其答應川普官員的訴求有關：擴大開放美國商品進入市場、降低非關稅壁壘，以及願意增加對美投資。

印度或許是所有國家中與美國談判進展最快的國家。知情人士表示，美印已就19個談判領域達成協議，包括擴大開放美國進入印度的農產品和電商等商品和服務市場，以及與打擊貪腐和「洗產地」有關的議題。

不過，亞洲國家之間也有一種風氣正在逐漸形成，那就是貿易談判不能夠只是單向。印尼經濟統籌部長艾爾朗加25日表示，在美國要求進一步開放市場、降低投資監管標準、在關鍵礦物供應鏈上合作之際，政府也將會確保國內利益。

泰國總理貝東塔也在24日宣布與美國的談判將延後之際表示：「我們將會抱持著對方有要給我們東西、我們才會給對方東西的心態，去參加會談。」

印度 川普 關稅

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