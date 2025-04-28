中國鋼鐵關稅受益者 傳浦項鋼鐵Q2船用鋼材喊漲

南韓上周對中國進口鋼鐵開徵反傾銷稅後，傳該國鋼鐵一哥浦項鋼鐵（POSCO）及現代鋼鐵都將調漲造船用鋼板價格。（路透）

南韓 上周對中國進口鋼鐵開徵反傾銷稅後，引發供給吃緊憂慮，據傳浦項鋼鐵（POSCO）及現代鋼鐵（Hyundai Steel），本季都將調漲船用厚鋼板價格，讓當地鋼材迎接回春訊號。

韓國經濟日報報導，根據產業消息，南韓鋼鐵龍頭浦項鋼鐵與韓華海洋及三星 重工等本國造船業者，完成價格協商，同意調漲第2季的船用厚鋼板價格至每噸約80萬韓元（556美元）；這類鋼板的厚度大於6毫米。上季南韓厚鋼材價格約為74萬~79萬韓元，低於當地許多業者的成本價。

現代鋼鐵也同意調漲上半年供應給國內造船業者的鋼材價格，但最終價格仍在討論。產業觀察人士預期，價格將與浦項鋼鐵相似，約在每噸80萬韓元左右。

中國進口鋼鐵在去年創下七年新高，促使南韓當局在本月24日對中國鋼板開徵最高38%關稅 。由於關稅稅率高出預期，使陸製厚鋼板價格由每噸約75萬韓元，攀升至每噸95萬韓元。

南韓鋼材漲價帶動景氣好轉期望。當地厚鋼板價格自2023上半年的每噸1百萬韓元左右，2024年跌至約70多萬韓元，拖累鋼鐵製造商營收。浦項鋼鐵去年的厚鋼板業務虧損1,000億韓元，使營業利益較前年下滑29%至1.47兆韓元。現代鋼鐵也因厚鋼板虧損，去年營業利益降至1,595億韓元。

但產業觀察者提醒，厚鋼板在造船成本中占比超過20%，南韓造船廠正因全球改用低碳船隻獲得動能，鋼板價格攀高將削弱相對於中國對手的競爭力。