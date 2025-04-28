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瑞士負利率政策 恐重出江湖

編譯任中原／綜合報導
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瑞郎對美元匯率上周升到十年高點，促使投資人押注瑞士會將利率降到零、甚至重返負利率政策。（路透）【作者：蔡棹舟，日期：2025-04-28，數位典藏序號：20250427224142891】
瑞郎對美元匯率上周升到十年高點，促使投資人押注瑞士會將利率降到零、甚至重返負利率政策。（路透）【作者：蔡棹舟，日期：2025-04-28，數位典藏序號：20250427224142891】

美國總統川普的關稅政策導致國際市場動盪，帶動避險資產需求大增，瑞郎對美元匯率上周升到十年高點，逼近1美元兌0.80瑞郎，促使投資人押注瑞士央行會將利率降到零、甚至重返負利率政策，以抑制瑞郎升勢。瑞士2年期公債殖利率25日已降為負值。

瑞士對美出口額占總出口的10%以上。瑞士央行既要約束瑞郎升幅以支持出口、又不想激怒美國，因而陷入兩難。法國興業銀行首席外匯策略師裘基斯表示，這股「逆流」使該央行處境「嚴重困難」。

分析師指出，瑞郎迅速升值，加上川普貿易戰衝擊瑞士經濟成長，使瑞士面臨通縮風險。美國對瑞士實施的對等關稅稅率為31%，高於歐盟對瑞士的稅率。

瑞士向來都會設法限制瑞郎大幅升值，不惜採取大動作。但分析師指出，央行擔憂若大力干預匯市以阻升瑞郎，將會再度被美國指控操縱匯率。

瑞郎對美元和歐元都升值，衝擊瑞士出口。瑞士央行已比歐洲央行更早降息1碼，安全牌可能是進一步降息，而非以干預匯市阻升瑞郎。該央行曾實施負利率八年，直到2022年通膨急升時，利率才轉為正值。

荷蘭國際銀行（ING）外匯專家皮索利表示，「瑞士央行若不滿瑞郎勁升，又不便干預匯市，降低利率將是唯一選項」。

瑞士盈豐銀行（EFG）首席經濟學者格拉契表示，負利率「很可能發生」，且也可能有必要干預匯市。目前市場預期瑞士央行到6月將實施零利率的機率約達80%，今年稍晚時也可能實施負利率，但機率不高。

瑞士已對美國展開外交攻勢。瑞士總統兼財長凱勒－蘇特已致電川普，上周更前往華府，與美國財長貝森特會談，討論「兩國擴大合作的機會」。

殖利率 央行 川普

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