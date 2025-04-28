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ESG主題基金第一季大失血 淨流出86億美元

編譯陳律安／綜合報導
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資金撤離的現象，凸顯反ESG浪潮可能擴及歐洲這座ESG的灘頭堡。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-28，數位典藏序號：20250326160942530】
資金撤離的現象，凸顯反ESG浪潮可能擴及歐洲這座ESG的灘頭堡。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2025-04-28，數位典藏序號：20250326160942530】

環境、社會與公司治理（ESG）基金第1季失血金額創下新高，反映美國興起的反永續浪潮正擴散全球，連一向力挺ESG基金的歐洲投資人也開始動搖。

英國金融時報（FT）報導，晨星（Morningstar）數據顯示，ESG主題的共同基金與指數型基金（ETF），在第1季淨流出86億美元，為歷來最大的失血金額。美國投資人已連續第十季撤離這類資金，亞洲投資人也同步削減布局，歐洲資金更是2018年有紀錄來首次出現淨流出，金額達12億美元。

資金撤離的現象，凸顯反ESG浪潮可能擴及歐洲這座ESG的灘頭堡。規模3.2兆美元的全球ESG基金中，歐洲資金占比高達84%。

Morningstar Sustainalytics永續投資主管比奧伊說：「第1季的表現象徵一種變化，我們觀察到反EGS的浪潮在美國愈演愈烈，並開始顯著影響歐洲情緒。」

上季傳統基金的買氣仍相當強勁，尤其是來自歐洲的需求，意味著ESG基金的贖回潮，並非源自投資人普遍撤離基金市場。

比奧伊認為，美國總統川普當局掀起了對ESG與多元、平等、共融（DEI）政策的反感，已影響全球的資產經理人。

另外，歐洲最大風機製造商維斯塔斯（Vestas）董事長呂內瓦德（Anders Runevad）表示，風電產業在實現抗暖化目標方面正嚴重落後，面臨重大運作與監管障礙。歐盟與英國計畫在2030年，把陸域與離岸風電的裝置容量提高到425百萬瓩（GW），較現行水準提高近50%。

歐盟 川普 暖化

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