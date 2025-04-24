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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

黃金瘋牛行情落幕沒？分析師觀點：進入延長盤整期

編譯季晶晶／即時報導
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分析師認為，金價漲勢或許暫時見頂，但不代表牛市結束，可能進入「延長盤整期」。(美聯社)
分析師認為，金價漲勢或許暫時見頂，但不代表牛市結束，可能進入「延長盤整期」。(美聯社)

國際金價最近瘋漲，每英兩突破3500美元創下新高，但市場支撐隨即瓦解，周二回檔後，周三再跌破3300美元。市場密切關注這波上漲行情是否已告終。分析師的看法是，漲勢或許暫時見頂，但不代表牛市結束，可能進入「延長盤整期」。周四，現貨金價上漲2%，重返3350美元。 

Altavest期貨經紀公司共同創辦人兼管理合夥人Michael Armbruster表示，沒有任何跡象顯示3500美元就是頂部，「目前是牛市中的正常回調」。金價短期可能再跌100美元。

BTIG首席技術分析師Jonathan Krinsky周二發布報告指出，金價已經比200日均線高出27%，是罕見「爆衝階段」的徵兆，接下來三到六個月內都可能回測200日均線。目前活躍期貨的200日均線為2729.81美元。

根據Global X ETF資深投資分析師Trevor Yates，此次金價回落的主因是資金流動與情緒變化，不是金市基本面改變。

川普先前威脅對中國加徵145%關稅、批評聯準會不肯積極降息，激化市場對金價的支撐；周二卻又大轉彎表示可能放寬對中關稅、也無意撤換聯準會主席鮑爾，避險需求消退下黃金遭遇獲利了結的賣壓。川普政策瞬息萬變給金價提供了支撐。

世界黃金協會資深市場策略師Joe Cavatoni指出，「只要市場持續劇烈波動，投資人就會轉向黃金。」

Yates表明，看多金價的立場未變，因為仍然看見央行對實體黃金的強勁買盤，以及對停滯性通膨與市場不確定性的擔憂。

前美國鑄幣局局長、現任U.S. Money Reserve資深策略師的Edmund Moy表示，這波黃金漲勢受到俄烏戰爭、以哈衝突、高通膨和川普關稅政策的推動，自2022年的1600美元一路走高，表現比美股更亮麗。金價今年來大漲27%，優於同期間史坦普500指數的下跌8.4%。

金價 川普 關稅

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