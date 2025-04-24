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新執行長首波整頓 英特爾將裁員20% 估逾2.1萬人丟飯碗

編譯葉亭均／綜合報導
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知情人士透露，英特爾（Intel）即將在本周宣布裁員超過20%的計畫。（路透）
知情人士透露，英特爾（Intel）即將在本周宣布裁員超過20%的計畫。（路透）

知情人士透露，英特爾（Intel）即將在本周宣布裁員計畫，刪減逾20%人力，藉此簡化營運、減少官僚主義造成的效率不彰。這將是執行長陳立武上個月上任以來，首度推動的重大整頓行動。英特爾股價23日早盤漲逾7%。

截至去年底為止英特爾全球員工總數將近11萬人，以此估算最新一波裁員人數將超過2.1萬人。

彭博引述知情人士報導，這項裁員行動是精簡管理階層的一環、重建以工程為核心的文化。知情人士說，相關計畫尚未公開。

這波裁員是延續去年8月宣布裁撤約1.5萬名員工的行動。截至2024年底，英特爾在全球的員工總數為108,900人，低於前一年的124,800人。英特爾的代表對此拒絕置評。

陳立武的目標是振興這家甚具標竿意義的美國晶片大廠，逆轉多年來節節敗退、輸給競爭同業的頹勢。英特爾在晶圓製造技術的地位已拱手讓給台積電，在AI運算領域又難以追趕輝達（Nvidia），這導致英特爾營收連三年下滑，虧損擴大。

曾任職益華電腦、且是晶片業老將的陳立武，已矢言分拆與英特爾核心業務無關的資產，並推出更具吸引力的產品。

英特爾上周同意將旗下可程式化晶片部門Altera的51%股權出售給私募基金銀湖管理公司，是朝上述目標前進的一步。

在上個月舉行的Intel Vision大會上表示，陳立武表示，英特爾必須補足流失的工程人才、改善資產負債表，並調整製造流程，以因應潛在客戶的需求。

英特爾預定本周四公布第1季財報，陳立武可能會在財報會議上更詳細地說明他的戰略。

在英特爾去年宣布前執行長基辛格退休後，陳立武今年才臨危受命，力求讓歷經多年挑戰的英特爾重振輝煌。

基辛格曾肩負重振英特爾的重任，卻未能成功，他曾展開一項耗資鉅大的計畫，擴展公司的工廠網絡，並試圖將英特爾轉型為一家按需求來生產晶片的晶圓代工業者。

但如今英特爾卻延後了大部分擴張的計畫，包括在俄亥俄州設廠。英特爾原本預計將成為美國晶片與科學法的最大受惠者，但在川普上任後，晶片法的撥款出現變數。

市場近幾個月盛傳的與台積電合作消息，看起來也不太可能發生。

英特爾錯過了晶片產業幾十年來最賺錢的新領域。該公司長期主導個人電腦（PC）和資料中心處理器市場，但對於人工智慧（AI）卻反應遲緩，未能搭上商機。

英特爾 陳立武 台積電

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