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美元爆發信心危機 身價直直落

編譯湯淑君／綜合報導
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美元最近大幅貶值令人詫異，與關稅可能導致美元走強的預測相反。經濟學家擔心，這種反常現象凸顯投資人對美元信心瓦解，可能削弱這個準備貨幣的地位。

提高關稅打擊進口外國貨的需求，傳統上會導致美元走強。但這回美國總統川普對貿易夥伴加徵關稅，美元卻不升反貶。4月初迄今，美元對歐元和英鎊各貶逾5%，對日圓貶幅更達6%。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）1月中以來滑落9%，跌幅這麼深十分罕見。

美元指數18日收在99.23，是三年來最低。

經濟學家指出，匯率總是隨通膨疑慮、央行政策等因素起伏，但美元近來跌勢太猛可能反映更嚴重的因素：對美國失去信心。

美元的國際貿易角色舉足輕重，且向來是市場動盪時的安全避風港，但最近資金卻大舉撤出美元資產。之前，拜美元支配地位之賜，即使美國聯邦債務如滾雪球愈滾愈大，美元需求仍居高不下。

柏克萊加州大學經濟學者艾肯格林說：「全球對美元的信賴和依賴，費時半個世紀甚至更久才建立起來，卻可能在一瞬間淪喪。」

德意志銀行也在研究報告中指出，美元作為避險天堂特性「已遭腐蝕」，並警告「信心危機」正在發生。凱投宏觀的報告措詞較謹慎，但也警告「所謂美元的準備貨幣和廣泛的支配地位受到質疑，並非誇大其詞」。

瑞穗金融經濟學家李奇奧托則認為，美元走軟反映對關稅助長通膨的疑慮。他表示，美元不至於喪失全球準備貨幣地位，因為「此刻別無選擇」，無論是黃金、人民幣或比特幣，規模都還不足以取代美元。

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