我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

日本3月核心CPI加速攀升 有利日銀升息立場

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本3月不計能源價格的核心消費者物價指數加速攀升，支持日本銀行（央行）繼續升息的立場。（歐新社）
日本3月不計能源價格的核心消費者物價指數加速攀升，支持日本銀行（央行）繼續升息的立場。（歐新社）

受到3月米價狂漲逾90%、寫50多年來最大漲幅的影響，日本3月不計能源價格的核心消費者物價指數（CPI）加速攀升，支持日本銀行（央行）繼續升息的立場，但同時美國關稅措施誘使經濟前景蒙上陰影，使日銀政策立場更加艱難。

日本政府18日公布，3月整體CPI年升3.6%，低於2月的3.7%，也低於市場預期，但主要是因為政府補貼水電費的效應，核心CPI則比去年同期攀升3.2%，高於2月的3%，符合經濟學家預期，卻已是連三年每個月都高於日銀的2%目標。

較受日銀關注、不計能源與生鮮食品價格的核心 -核心CPI年升率也提高0.3個百分點到2.9%，為去年3月以來最大漲幅。

在主要品項中，稻米價格更飆漲92.1%，為1971年開始發布可比較數據以來的最大漲幅。

最新通膨數據支持日銀繼續漸進式升息的路線，日銀總裁植田和男18日在國會表示，如果通膨一如其預期，加速向2%的目標邁進，央行將繼續升息，但如今面臨川普關稅的問題，日銀將「不帶偏見地」繼續關注情勢發展。日本內閣府在18日公布的報告中表示，由於企業部門表現穩健，日本經濟正溫和復甦，但由於川普關稅，導致經濟前景面臨的風險不斷增加，市場波動將帶來影響。

美日談判17日在華府開始後數小時，日本財務大臣加藤於東京接受路透訪問時表示， 美國近期的關稅措施影響各行各業，並令不確定性升高，「我們深切擔憂這些措施可能藉由各種方式影響日本及全球經濟，無論是透過貿易或金融市場」。 這段話堪稱東京當局至今最強烈示警。

加藤透露，他將就匯率議題與美方「密切溝通」，「讓匯率的波動穩定、反映基本面，這很重要。（日本）政府依舊對貨幣市場的走勢感到擔憂，包括投機炒作...我們有必要密切觀察美國關稅措施如何影響金融市場波動，包括匯率變化。」

川普曾示意，他希望美日貿易談判能談及他的一些不滿，包括他指責日本刻意貶低日圓匯價以助其出口商，以及他抱怨日本沒有支付足夠經費支持駐日美軍。日本則希望避開這些話題，也一向否認操縱匯率。

日本 關稅 匯率

上一則

美國少數大企業高管「解放日」後逢跌買進 都獲利頗豐

下一則

財報季進入高潮 特斯拉與Alphabet財報受矚

延伸閱讀

馬斯克、貝森特宮鬥 國稅局代局長3天下台

馬斯克、貝森特宮鬥 國稅局代局長3天下台
施凱爾與川普通話談英美貿易 關注烏克蘭伊朗情勢

施凱爾與川普通話談英美貿易 關注烏克蘭伊朗情勢
川普否認被普亭耍：俄烏談判若出現這情形 美國就放棄

川普否認被普亭耍：俄烏談判若出現這情形 美國就放棄
聯邦法官再下令 禁川普快速驅逐移民至第三方國家

聯邦法官再下令 禁川普快速驅逐移民至第三方國家

熱門新聞

美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美國限制輝達晶片銷往中國，導致該公司將提列55億美元費用，這使輝達淪為美中貿易戰下的受害者。（路透）

Nvidia從明星變夢魘 關稅風暴將席捲全球科技供應鏈

2025-04-18 09:49
由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾對關稅對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，股市大幅下跌。道瓊工業指數下跌699.57點。美聯社

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

2025-04-16 16:52

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明