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美歐股市與商品市場18日休市 疲憊的投資人能稍事喘息

編譯簡國帆／綜合外電
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美歐多國股市與債市、以及大宗商品市場18日都因耶穌受難日而休市。（歐新社）
美歐多國股市與債市、以及大宗商品市場18日都因耶穌受難日而休市。（歐新社）

在美國關稅政策引發市場一周來動盪後，疲憊的投資人有望獲得喘息空間，因為美歐多國股市與債市、以及大宗商品市場18日都因耶穌受難日而休市。

為什麼美股會在耶穌受難日休市，那斯達克交易所網站的一篇文章解釋，「主要是因為歷史傳統…而非直接的宗教要求，這種作法已至少19世紀末延續至今」。

美國市場下周一（21日）將開盤，但許多國際市場當天都會繼續休市，包括德國、法國、英國、澳洲及香港。

投資人或許能稍微喘息。道瓊工業指數的50日移動均線17日跌破200日移動均線，為2023年11月來首度陷入「死亡交叉」，成為最新一個遭遇死亡交叉的美股大盤指數。此前史坦普500指數和那斯達克綜合指數都已陷入死亡交叉，羅素2000指數則在3月就已遭遇。在技術分析上，死亡交叉通常被視為回檔修正可能演變為更強力跌勢的跡象。

不過，從歷史經驗來看，投資人也不必太過擔心，因為史坦普500指數和那斯達克綜合指數在陷入死亡交叉後的表現好壞參半，平均而言，在陷入死亡交叉的一個月後，通常下跌的機率較高，但六個月後就翻紅。

以道瓊工業指數來說，在陷入死亡交叉後的表現通常都是正面的，道瓊指數公司追蹤1950年來每次死亡交叉後的數據顯示，在死亡交叉的一周後就能小漲，之後漲勢增強。

因此華爾街認為死亡交叉其實是落後指標，基本上是在告知大家該資產持續下挫，對未來前景的預測能力較弱。

那斯達克 道瓊 史坦普500

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