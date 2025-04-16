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Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

金價漲逾3275美元又創新高 瑞士法郎也走升 凸顯市場避險情緒升溫

編譯季晶晶／即時報導
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金價周三漲破每英兩3275美元，再創新高紀錄。（路透）
金價周三漲破每英兩3275美元，再創新高紀錄。（路透）

黃金又飆出創紀錄高價，主要是川普政府啟動調查，要決定是否對關鍵礦產加徵關稅，這可能擴大貿易戰範圍，從而推動避險資產的需求上升。瑞士法郎也同步走升，凸顯市場情緒脆弱。

金價周三一度上漲1.4%，首度突破每英兩3275美元，超過周一剛創下的新高紀錄。貿易戰升級引發全球經濟衰退的隱憂，黃金今年已大漲逾20%。

主要銀行仍樂觀看待黃金未來幾季的前景。投資人加碼買金黃金ETF，央行也繼續增持黃金。高盛集團預測，到2026年年中，金價將漲到每英兩4000美元。

與黃金同樣擁有避風港角色的瑞士法郎也有出色表現，兌美元匯價周三一度上漲0.72%到1.2234。過去一周的漲幅超過4.5%，領先10國集團（G-10）貨幣。瑞郎上次觸及現今高點，是在瑞士央行取消瑞郎兌歐元匯率上限時。在川普反覆無常地顛覆全球貿易體系之際，瑞郎走勢凸顯出投資人對美元的擔憂日益加深。

亞洲股市目前為止溫和下跌，但輝達「降規版」H20晶片銷往中國遭美管制的衝擊，再次提醒投資人自滿的危險，也為復活節周末前後可能出現流動性「沙漠」埋下伏筆。

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