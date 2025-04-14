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遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

科技股大漲 Nasdaq期指漲近2% 川普說靈活處理部分關稅

編譯劉忠勇／綜合外電
分析師認為，美暫緩科技產品關稅，在亞洲最大的受益者應是中國。（路透）
分析師認為，美暫緩科技產品關稅，在亞洲最大的受益者應是中國。（路透）

美國政府宣布對手機、電腦和消費性電子產品暫緩加徵關稅，隨後又淡化這項寬限的影響後，科技股周一應聲走揚。

美國海關在上周五深夜公告，將包括電子產品在內的項目排除在對中國加徵125%關稅及對其他幾乎所有國家課徵10%基準關稅的範圍之外。

不過，美國總統川普和多位官員周末強調，針對科技產品的關稅仍會上路。不過，川普13日（周日）自佛州私人莊園搭乘空軍一號返回華府時又對媒體表示，預計會在接下來的一周內宣布針對半導體進口的關稅稅率，他強調，對部分業者會彈性處理。川普被問到iPhone關稅也說，不久就會宣布，會有一些彈性。

蘋果（Apple）在 Robinhood 平台上勁揚逾 6%；那斯達克100指數期貨周一亞洲早盤一度大漲超過 2.3%，但隨後縮減漲幅。

鴻海一度大漲 7.8%；七成五營收來自蘋果的中國代工廠立訊精密大漲 7%；在香港掛牌的聯想飆漲 10%。亞洲科技類股指數最高大漲 2.6%，帶動大盤同步走揚。

蘋果供應商南韓零組件廠 LG Innotek 大漲 8.9%；愛德萬測試（Advantest）上漲 6.3%。

Wedbush 分析師艾夫斯（Daniel Ives）在報告中指出：「我們的處境比上周五好多了，科技股投資人現在終於可以鬆一口氣。」但他也提醒：「市場仍充斥著極多變數、混亂和疑慮，未來走向仍取決於與中國的關稅談判結果。」

瑞穗銀行經濟及策略主管瓦拉丹（Vishnu Varathan）指出：「整體來說，這次算是一場喘息機會，因為企業押注未來課徵的電子產品關稅應該會低於中國的125%對等稅率，同時也可趁此機會先建立庫存。」

他認為，這波消息在亞洲最大的受益者應是中國，「但只是暫時的，不宜過度放心，因為目前所有火力仍鎖定中國。」

花旗集團分析師王曉瓊 （Kyna Wong）在報告中指出：「蘋果供應鏈很可能是本次政策下最大的受益者，畢竟約90%的 iPhone 和80%的 iPad 組裝產能仍在中國。」她也表示，輝達供應鏈「也將小幅受惠」，不過整體半導體產業仍面臨其他監管政策的變數。

關稅 川普 供應鏈

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