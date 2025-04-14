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印度軟體出口商：受美關稅衝擊 零售與觀光稅不寧

財經新聞組／綜合報導
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印度最大軟體出口商塔塔諮詢服務公司執行長示警，該公司在零售、旅遊和汽車產業的客戶更易受到美國關稅的衝擊。（路透資料照片）
印度最大軟體出口商塔塔諮詢服務公司執行長示警，該公司在零售、旅遊和汽車產業的客戶更易受到美國關稅的衝擊。（路透資料照片）

美國總統川普政府祭出連串關稅舉措之際，印度最大軟體出口商塔塔諮詢服務公司執行長示警，該公司在零售、旅遊和汽車產業的客戶更易受到美國關稅的衝擊。

中央社報導，塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services，TCS）執行長克里斯瓦桑（K Krithivasan）接受路透社訪問時表示，銀行和金融服務業仍未受到美國關稅舉措影響，上述產業占該公司近1/3的營收。

全球貿易戰和川普在關稅問題上反覆無常的態度，導致市場狀況變得難以預測，企業也在大型支出決策上猶豫不決。

克里斯瓦桑說：「我們必須關注消費產業、餐旅業、觀光和汽車產業。如果不確定性持續更久，這些產業可能必須更加注重成本優化，但目前我還沒聽到相關消息。」

零售和製造業分居該公司第2大和第4大營收來源，而銀行業仍是最大來源。

然而，TCS預計，目前的不確定性將是「短暫」的。

克里斯瓦桑預計，該公司2026財年的表現將優於2025年，因為從中長期來看，客戶可能仍需更換老舊軟體和系統。

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