投資人對美資產信心急墜加國、丹麥等退休基金重評估布局

美國川普政府決策混亂，動搖國際投資法人對美國資產信心。（美聯社）

美國川普 政府決策混亂，加上對一些國家的強硬作風，已使加拿大 與丹麥等國的退休金 基金重新評估對美國未上市資產的投資，凸顯大型法人機構正在重新思考對美國市場的曝險。基金經理人也警告，美國政策反覆已使國際投資人對美國資產的信心急降。

擁有5040億美元資產的加拿大退休基金投資管理局（CPPIB）等投資機構基於地緣因素，並擔憂在美國的投資將喪失減稅待遇，CPPIB主管表示，「如果我們在六月或12個月期間無法對投資美國放心，將會減少新合約，之後將考慮調整策略」。

美國兩家重量級未上市股票基金主管表示，開始擔心加拿大投資人是否會注入新資金。川普對加拿大的挑釁已激怒加國，且加國政府可能對大型退休金基金施壓，限制對美國的新投資。

丹麥大型退休金基金也暫停投資美國未上市股票，因為擔憂美國市場動盪，以及川普威脅將接管格陵蘭。擁有資產200億美元資產的丹麥AkademikerPension退休金基金投資長史契爾迪表示，現在是以「每天」討論美國投資的吸引力，「未來半年左右將策略性減少美國資產部位」。

基金經理人也警告，美國決策混亂，且貿易障礙升高，已威脅美元地位。摩根大通資產管理部門投資長米契爾表示，「現在很可能發生美元例外主義終結的情況」。

經理人警告，川普不僅提高關稅，還威脅美國的法治原則與聯準會獨立性，都將傷害美元的吸引力，全球將形成「多極」體系，歐元等貨幣的角色將加重，類似「典型的資金逃離」。

由於市場擔憂美國關稅將重創經濟，美國高風險債券及貸款型基金在9日止當周所流失的資金創下新高，摩根大通的數據顯示，高收益債券基金流失96億美元，槓桿型貸款基金流失65億美元。