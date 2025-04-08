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高盛警告：這個「極端情況」恐致油價摜破40美元

編譯吳孟真／綜合外電
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高盛分析師團隊7日發表一篇名為「油價最低能跌到多少？」的報告表示，隨著全球貿易戰開打、原油供給增加，布蘭特原油有可能在「極端情境」下，跌破每桶40美元。（路透）
高盛分析師團隊7日發表一篇名為「油價最低能跌到多少？」的報告表示，隨著全球貿易戰開打、原油供給增加，布蘭特原油有可能在「極端情境」下，跌破每桶40美元。（路透）

在過去一周內兩次調降油價預測後，高盛集團表示，隨著全球貿易戰開打、原油供給增加，布蘭特原油有可能在「極端情境」下，跌破每桶40美元。

高盛分析師團隊7日在一篇名為「油價最低能跌到多少？」的報告中指出，「在一個比較極端且較不可能的情境下，若全球國內生產毛額（GDP）下滑的同時，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）也全面停止減產，我們估計布蘭特原油將在2026年底跌破每桶40美元」。

然而，這個看法不能代表高盛目前對基準情境下的油價預測，即布蘭特原油明年12月價格為每桶55美元。

報告也指出，倘若假設一個「典型的」美國衰退情境，加上對供給面的基準預期，布蘭特原油今年12月價格預估降至58美元，明年12月則將下探50美元。

布蘭特原油6月期貨8日盤中一度揚升1%至每桶64.98美元。

國際油價近來大跌，主因貿易戰升溫加劇衰退風險與能源需求逆風，且OPEC+近日也宣布將增產。包含高盛、摩根士丹利、法興在內銀行，均已相繼調降對基準情境下的油價預測。

油價 高盛 貿易戰

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