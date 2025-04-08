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三星電子Q1獲利優於預期 部分因客戶應付關稅提前拉貨

編譯黃淑玲／綜合外電
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南韓三星電子今年第1季獲利優於市場預期。 （美聯社）
南韓三星電子今年第1季獲利優於市場預期。 （美聯社）

南韓三星電子第1季的獲利遠優於市場預期，記憶晶片銷售穩健，智慧手機的需求也強勁，部分原因是客戶因應川普關稅提前拉貨。

三星電子今（8）日公布上季營業利益6.6兆韓元（45億美元），只比去年同期減少0.2%，而且遠高於LSEG SmartEstimate所估的5.1兆韓元。上季營收年增約10%，達到79兆韓元。三星將於本月底公布包含淨利、各部門業績等更完整的財務報告。

彭博資訊指出，三星上季受益於旗下Galaxy S25智慧手機與傳統DRAM記憶晶片的強勁需求，抵銷高頻寬記憶體（HBM）業務遭遇挑戰的不利因素。這家全球最大的記憶晶片製造商在爭取輝達（Nvidia）最新一代HBM認證方面受阻，導致在利潤豐厚的AI算力晶片市場上更為落後於競爭對手SK海力士。

彭博分析，三星因而更為依賴正在尋求打破美國晶片圍堵的中國客戶。然而，美國對半導體更嚴格的出口管制，正在限縮三星向中國客戶供應記憶晶片的能力。三星同時又正提高支出，投入開發目標高端市場的節能AI晶片，這加劇了公司的成本壓力。

三星先前曾經表示，預期AI與行動裝置的強勁需求將推動記憶晶片銷售，下半年業績有望實現恢復獲利成長。

分析師說，上季三星的智慧手機出貨增加，除了Galaxy S25的AI功能受到歡迎之外，部分原因是一些通路搶先出貨，應該是為避免川普關稅。因此，本季智慧手機出貨可能會下降。

SK海力士上個月就提到，一些大客戶為了因應美國新關稅而提前下單，對於需求能否持續復甦持謹慎態度。美光科技（Micron Technology）在川普對等關稅之前，上月預期公司會計年度第3季（今年3-5月）的營收將優於華爾街預期，主要是用於AI模型的HBM晶片需求強勁。

三星 AI 關稅

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