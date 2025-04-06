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亞洲投資人繃緊神經 黑色星期五恐蔓延黑色星期一

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亞洲投資人繃緊神經 黑色星期五恐蔓延黑色星期一

編譯陳律安、任中原／綜合外電
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美國總統川普課徵對等關稅、中國全面報復，可能使全球陷入貿易戰螺旋。（路透）
美國總統川普課徵對等關稅、中國全面報復，可能使全球陷入貿易戰螺旋。（路透）

美國總統川普課徵對等關稅、中國全面報復，可能使全球陷入貿易戰螺旋，亞洲投資人7日勢必須繃緊神經，美股投資人也可能遭遇保證金追繳令，全球市場正防範上周的「黑色星期四」、「黑色星期五」賣壓，蔓延到本周成為「黑色星期一」。

北京當局在4日中港股休市期間，宣布將對所有美國進口商品加徵34%的關稅，導致當日於美國掛牌交易的中概股指數重挫8.9%，寫2022年10月來最深跌幅。

若中港股市在7日開盤後出現類似跌幅，包括今年來全球表現最佳的恆生國企指數等的多個中國股市指數，將從高點回落10%，陷入技術性修正、甚至遁入熊市。除非中國的投資人與逢低買盤介入，這一波衝擊將威脅中國資產市場剛萌芽的復甦跡象。

美國總統川普5日在自家社群平台Truth Social發文表示，美國已促進就業與企業回流，關稅政策堪稱一場「經濟革命」，向支持者喊話「堅持下去，儘管這不輕鬆，但終將迎來歷史性的成果」，暗示他不會退讓。

高盛指出，美中貿易衝突升級的風險正大幅升高。英國金融時報（FT）報導，華爾街銀行業者已因避險基金客戶質押擔保的證券價值暴跌，對避險基金發出2020年新冠疫情爆發以來的最大規模保證金追繳令，可能延續美股6日賣壓。而且，美股重挫後，許多投資人的心情正從「唯恐失機」（FOMO）轉向「唯恐失財」（FOWO），逢低買進的意願降低，而是選擇坐擁現金，使美股少了一大重要支撐。

未來幾天交易商將密切觀察新經濟數據，包括預定10日公布的3月消費者物價指數（CPI）年升率預料將降至2.6%，核心CPI年升率估將降為3%，為2021年來最小，但市場將緊盯產品通膨，以了解川普4月2日前實施的關稅措施是否已使通膨重燃。

華爾街大銀行本周起也將陸續公布第1季財報，也將為關稅及市場動盪是否影響消費支出提供線索。一些投資人擔憂新關稅措施將導致停滯性通膨。摩根大通已調高今年經濟衰退的機率預估，從40%提高到60%。

關稅 美股 川普

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