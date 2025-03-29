我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 亞裔生創業月賺17萬

金價再創高 挑戰3200美元 川普關稅成就「黃金」時代

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃金現貨價格在28日亞洲盤中續創新高。 美聯社【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-03-29，數位典藏序號：20190607030544000】
黃金現貨價格在28日亞洲盤中續創新高。 美聯社【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-03-29，數位典藏序號：20190607030544000】

美國總統川普宣布下周課徵汽車關稅，屆時還將公布對等關稅，大幅升高貿易戰，帶動資金湧入黃金市場，紐約黃金現貨、期貨28日盤中同創新高。分析師認為現貨金價近期可能測試3200美元，川普的關稅政策成就了「黃金」時代。

紐約黃金現貨28日盤中上漲0.9%至每英兩3086.21美元，刷新在27日寫下的歷史高價，漲幅稍後收斂至0.4%，報每英兩3070.53美元。

交易最熱絡的紐約黃金6月期貨在27日歷來首度衝破每英兩3100美元後，28日盤中續漲1.1%至每英兩3124.4美元，漲幅稍後縮小至0.5%，成為每英兩3105.80美元。

紐約黃金現貨與期貨本周都可望連續第四周周線收漲。金價今年來已大漲約16%，至少15次刷新最高價紀錄。川普關稅帶來的大環境高度不確定、地緣政治風險，都激發避險資產需求，加上各國央行的黃金買盤強勁，造就黃金今年來漲勢。

德國賀利氏金屬公司（Heraeus）貴金屬交易員尚普夫認為，若聯準會（Fed）政策立場未突然轉彎、地緣政治風險也未降低，金價近期將測試每英兩3200-3250美元區間。

川普闗稅政策，大幅升高貿易戰，帶動資金湧入黃金市場，金價再衝高。金價示意圖。(圖...
川普闗稅政策，大幅升高貿易戰，帶動資金湧入黃金市場，金價再衝高。金價示意圖。(圖／AI生成)

關稅 金價 川普

上一則

在美設廠製造避關稅？ 藍寶堅尼總裁：不可能

下一則

「每塊晶片可能跨越20個不同邊界」美課關稅沒那麼簡單

延伸閱讀

台積電拚亞利桑納第3廠盡快動土 盼川普政府協助

台積電拚亞利桑納第3廠盡快動土 盼川普政府協助
指川普不是非常在乎台灣 美學者：恐以利益為前提

指川普不是非常在乎台灣 美學者：恐以利益為前提
川普下令 移除史密森尼博物館反美意識形態

川普下令 移除史密森尼博物館反美意識形態
川普削減研究經費 調查：75%科學家考慮離開美國

川普削減研究經費 調查：75%科學家考慮離開美國

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊