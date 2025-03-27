我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州非法移民MS-13黑幫東岸首領被逮 川普稱慶

4/1起紐約市廚餘垃圾新規 違規罰25至300元

消費者卻步 Lululemon展望令市場失望

編譯劉忠勇／綜合外電
Lululemon 盤後交易重挫 9.4%，今年以來股價至周四收盤已下跌 11%。(美聯社)
Lululemon 盤後交易重挫 9.4%，今年以來股價至周四收盤已下跌 11%。(美聯社)

瑜珈服聞名的加拿大運動品牌露露檸檬（Lululemon）全年展望令人失望，且對美國消費支出表達疑慮。Lululemon盤後股價大跌。

Lululemon 執行長麥唐納（Calvin McDonald）表示，受到地緣政治動盪和通膨影響，美國消費者收緊荷包，前來門市光顧的人次也減少。

麥唐納在電話會議中說：「我們正處於一個充滿變數的總經環境，導致消費者趨於謹慎，對整個零售業客流量產生顯著影響。」

Lululemon 預測明年1月為止新會計年度營收將落在 111.5 億至 113 億美元之間，相當於成長5%至7%，低於華爾街分析師預期，第1季業績展望也未達市場預期。彭博分析師Poonam Goyal指出，如此展現「代表 Lululemon 相較於最近幾季成長明顯放緩。」

Lululemon 盤後交易重挫 9.4%，今年以來股價至周四收盤已下跌 11%。

該公司管理層表示，川普對中國大陸和墨西哥加徵的關稅將對利潤影響輕微，估計今年毛利率會比去年下滑0.6個百分點。據 Lululemon 公告文件，該公司產品主要在亞洲製造，包括越南、柬埔寨和斯里蘭卡。

Jefferies 分析師柯尼克（Randal Konik）表示，對 Lululemon 投資人來說，另一個可能令人憂心的信號是滯銷庫存增加。截至今年，全球庫存水位較去年同期攀升 9%。

截至 2 月 2 日結束的第 4 季，Lululemon 在美洲市場的同店銷售持平，國際業務表現較佳，銷售成長 22%。

中國大陸是 Lululemon 的關鍵成長引擎，儘管疫情後經濟放緩，消費者支出保守，當地營收上季仍然成長 39%。根據摩根士丹利資料，Lululemon 去年已成為大陸市場第三 大外國運動服品牌。

Lululemon

上一則

秋刀魚荒 台日等9國同意漁獲量減1成

延伸閱讀

與Nvidia競爭激烈 AMD再被降等

與Nvidia競爭激烈 AMD再被降等
關稅帶來不確定性… 大小摩、美商銀、高盛都要裁員

關稅帶來不確定性… 大小摩、美商銀、高盛都要裁員
未來一周美股三大觀察變數 PMI初值等經濟數據

未來一周美股三大觀察變數 PMI初值等經濟數據
未來一周美股四大觀察變數 建議以定期定額方式長期投資

未來一周美股四大觀察變數 建議以定期定額方式長期投資

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20
波克夏旗下規模龐大的Geico保險事業，及其高達數千億美元的現金水位，造就其防禦特性，使該公司2024年以來的股票報酬率，超越美股「科技七雄」。（路透）

千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

2025-03-24 07:10

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權
吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」