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示警AI泡沫 阿里：資料建設超出需求 已有盲目發展跡象

財經新聞組／綜合報導
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阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信認為AI相關發展有泡沫化風險。（美聯社）
阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信認為AI相關發展有泡沫化風險。（美聯社）

阿里巴巴聯合創辦人及主席蔡崇信25日示警，現階段全球資料中心建設速度超出AI的初始需求，尤其美國許多數據中心投資彼此重複或相互重疊，使得AI資料中心建設出現泡沫風險。

阿里為大陸雲端服務龍頭，蔡崇信一席話，引發市場對AI泡沫化疑慮升高。受此影響，台股AI族群昨天走勢疲弱。輝達周二美股早盤則跌約1.5%。

蔡崇信在香港出席滙豐全球投資高峰會時表示，從美國到亞洲等各地的科技巨人和投資基金，都在搶建伺服器基地，但這波熱潮已有盲目發展的跡象，許多計畫在動工之初，根本沒有明確的客戶對象。

他說，「我開始看到某種泡沫浮現」，有些規劃中的資料中心還沒取得客戶的「上架」協議，便開始籌資，「當我看到有人靠推測來蓋資料中心時，就開始擔心了。有不少人出來募資，基金也紛紛湧現，要籌募上億甚至幾十億資本」。

他提到，單是今年，亞馬遜Google母公司Alphabet及臉書母公司Meta已分別承諾將投入1000億美元、750億美元及多達650億美元，用於興建AI基礎設施，「我對美國在AI領域拋出的投資金額感到震驚」。

根據亞馬遜、Google、微軟、Meta等北美四大雲端服務供應商（CSP）揭露的數據，四大廠2024年資本支出合計激增63%、達創新高的2460億美元，2025年持續成長約三成、達3200億美元以上。

另外美國總統川普今年回歸白宮之後，OpenAI、軟銀和甲骨文宣布成立投資規模最高5000億美元的AI基建公司「星門」，將大力投入AI建設。

蔡崇信說：「現在大家談論的是5000億美元、好幾千億美元。我不覺得這些完全必要。我認為在某種程度上，這些投資是趕在他們目前所見的需求之前投資，只是預測未來的需求會大得多。」

除了美國四家CSP業者，大陸企業在資料中心支出也相當可觀。阿里巴巴未來三年（2025-2027）計畫累計投入逾人民幣3800億元，重點用於AI與雲計算的全球布局。字節跳動、騰訊、百度也競相投入資料中心與AI研發。

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