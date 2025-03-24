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傳對等關稅範圍縮小 經濟可免衰退 道指大漲近600點

日財相：日本仍未戰勝通縮

編譯魏紹揆／綜合外電
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日本財務大臣加藤勝信表示，該國仍未完全戰勝通縮。（路透）
日本財務大臣加藤勝信表示，該國仍未完全戰勝通縮。（路透）

日本財務大臣加藤勝信警告，儘管消費者物價近幾年持續上漲，以及薪資調漲幅度達到30年來最大，日本仍未戰勝通縮。

加藤勝信是在接受英媒金融時報（FT）的專訪中發表上述言論，恰逢日本銀行（BOJ，央行）15個月來努力使經濟「正常化」和重新引入正利率。此前日本長達25年的時間都在試圖擺脫通縮。

加藤坦承，日本正經歷的物價上漲，及其他趨勢看起來是正向的，但也說政府只有在看不到物價回落的前景時，才能宣告勝利，「我認為，我們需要小心判斷日本是否擺脫了通縮，除了透過消費者物價，還有標的資產價格與綜合背景，而我們現在的判斷是日本尚未戰勝通縮。」

加藤的發言呼應一些經濟學家的看法。這些人擔憂，雖然物價正在上漲，但大多是「錯誤」形式的通膨，也就是由疲軟的日圓和高昂的商品成本所帶動，而非薪資上漲及消費者需求形成的良性循環。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）日本經濟學家安格利克（Stefan Angrick）表示，該國的消費者物價通膨程度使通縮復萌看似不可能，但加藤的發言反映出日本沒有得到想要的通膨形式。

日本 央行 利率

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