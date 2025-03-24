韓AI晶片公司FuriosaAI 傳回絕Meta 8億美元併購提議

FuriosaAI推出的Renegade AI晶片委託台積電代工。（取材自FuriosaAI官網）

彭博引述知情人士報導，南韓晶片新創公司FuriosaAI 已回絕Meta所提8億美元併購之議，選擇獨力發展。知情人士透露，Meta今年初起開始洽談收購FuriosaAI。

FuriosaAI是少數吸引Meta注意的亞洲新創公司。該公司由曾任職三星電子和超微（AMD）的白俊浩（June Paik，音譯）領軍，專注開發用於AI推論的半導體產品。這家創立八年的公司推出的第二代處理器「RNGD」，旨在挑戰產業領導者輝達（NVIDIA）以及Groq、SambaNova Systems和Cerebras Systems其他新創業者。

最新晶片RNGD採用台積電 5奈米製程，並搭配SK海力士供應的HBM3記憶體晶片。

知情人士透露，FuriosaAI計畫未來首次公開發行股票（IPO）前先舉辦募資，目前預計一個月內完成擴大規模的C輪融資，募資金額可望超出原訂目標。

這家新創公司約有150名員工，其中15人位於矽谷辦公室。據了解，FuriosaAI已開始向客戶提供晶片樣品，包括LG集團旗下的LG AI Research和沙烏地阿拉伯國家石油 公司（Saudi Aramco，簡稱阿美）。目前約有十多家客戶參與上半年樣品測試計畫。

而Meta正大舉投資人工智慧（AI）基礎建設，以強化和OpenAI、Google，以及後起之秀DeepSeek等競爭對手的實力差距。今年1月中，執行長祖克柏曾表示，Meta預計今年資本支出將達650億美元，涵蓋興建大型資料中心及擴充AI團隊。一周後他向投資人透露，Meta最終投入AI基礎設施的金額可能高達數千億美元。

Meta也正開發用於臉書和Instagram廣告排序和推薦作業的自家AI晶片，並於2023年推出首款自家AI推論晶片，去年則發布升級版。