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因應關稅 歐亞汽車廠搶運來美快馬加鞭

編譯林聰毅／綜合報導
汽車製造商搶在4月新一輪關稅前，趕忙出貨美國。 （路透）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323224822620】
汽車製造商搶在4月新一輪關稅前，趕忙出貨美國。 （路透）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323224822620】

為因應美國總統川普4月可能實施的新一輪關稅，德國、日本及南韓等歐亞汽車製造商都近來趕忙將車輛和核心零件運往美國，以防範供應鏈可能遭受的衝擊，航運商已加派船隻前往亞洲和歐洲載運汽車，計畫運往美國的汽車比往常多出「數千輛」。

英國金融時報（FT）指出，這股汽車搶運熱潮，已使歐盟2月對美國的汽車出貨量年增22%，日本對美國的汽車出貨量增加了14%，南韓對北美的出貨量也增加15%。

首屈一指的汽車船運商華輪威爾森航運（Wallenius Wilhelmsen）執行長克里斯托佛森說，來自亞洲的貨運量超過該公司的接單量。他說，該公司已經增加運能以滿足需求，並表示若非該產業的汽車運輸船不足，運輸量增幅還會更大。

川普已表示，對美國貿易夥伴徵收的「對等」關稅將於4月2日生效，而他要對墨西哥和加拿大進口產品徵收25%關稅的30天暫緩期，也將在同一天結束。

一位航運主管說，現代和起亞等南韓汽車製造商試圖趕在新關稅期限前，加碼運送汽車倒美國。現代汽車表示，「我們不斷優化出貨計畫，以適應市場情勢」。

一家德國汽車製造商的主管說，該公司正從歐洲運送更多汽車到美國，以因應關稅威脅。汽車運輸監測平台Esgian的資深副總裁歐姆利也說，從歐洲前往美國的船隻數量「明顯增加」。

在墨西哥和加拿大生產汽車和零件的公司，正為美國新一輪關稅預做準備。本田汽車正努力提前從墨、加兩國出貨；克萊斯勒和吉普的東家Stellantis則表示，正將庫存跨境運至美國工廠，並在這一個月的暫緩期生產更多汽車。

但並非所有汽車製造商都搶在關稅期限前出貨給美國，豐田汽車表示，並未增加從日本（或其他國家）運往美國的汽車數量，兩家日本汽車航運業者也說，需求幾乎沒變。

儘管汽車產業想方設法減緩關稅衝擊，但據估算，川普這波貿易戰造成的汽車業最大輸家是豪華汽車，尤其是相對平價的德國BMW 3系列，因為這款在墨西哥工廠生產的轎車，不符合美墨加貿易協定（USMCA）的規定。

之前BMW 3系列汽車進口到美國時只需繳納2.5%關稅，標價約為47,000美元，現在則需繳納27.5%關稅，價格可能漲超過10,000美元，但BMW在5月1日前將完全承擔額外的25%關稅。

其他受到川普新關稅衝擊最大的車款，包括在墨西哥組裝的奧迪Q5、BMW 2系列、賓士GLB，以及在中國組裝的通用汽車（GM）別克Envision、福特林肯Nautilus和蓮花汽車Eletre等。

關稅 墨西哥 川普

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