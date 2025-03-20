軟銀65億美元買打造伺服器晶片的Ampere 擴大進軍AI基礎設施步伐

軟銀集團同意以65億美元的價格收購半導體設計公司Ampere Computing。（路透）

軟銀集團周三表示，將以65億美元的價格收購以安謀 （Arm）架構打造伺服器晶片的半導體設計公司Ampere Computing，交易預計會在今年下半年完成。此舉將進一步擴大軟銀進軍人工智慧基礎設施的步伐。

早期支持Ampere的金主包括科技軟體公司甲骨文（Oracle）和私募股權公司凱雷集團（Carlyle Group），根據軟銀，兩家公司都承諾出售其Ampere持股。

Ampere將保留位於加州聖克拉拉的總部，以獨立子公司的形式營運。

Ampere製造用於資料中心機器的處理器。根據彭博資訊，Ampere由英特爾 公司前高管Renee James創辦，在軟銀2021年擬議少數股權投資時，估值超過80億美元。

但從那時起，晶片市場的競爭日益激烈，幾家大型科技公司爭先恐後開發與Ampere 相同類型的產品。

收購擁有1,000名半導體工程師的Ampere，讓軟銀得到一支設計資料中心先進晶片、市面上為數不多的大型團隊。由於AI 基礎設施支出激增，這些晶片的需求呈爆炸性成長，而軟銀正設法提升其能力，以（即使透過旗下的安謀）也尚未能擁有的先進產品來搶食這些商機。

Ampere利用在手機市場占主導地位、通常耗能較少的安謀技術，在利潤豐厚的資料中心晶片業務領域創造利基市場。它的晶片是英特爾（Intel）和超微（AMD）銷售的x86架構晶片的替代品。對於Ampere來說，加入一家大公司讓它能取得資源，可能獲得更多客戶，使晶片設計更具經濟效益。

軟銀董事長兼執行長孫正義在聲明中表示：「Ampere在半導體和高效運算方面的專業知識將有助於加速實現這一願景，並加深我們在美國的AI創新承諾。」