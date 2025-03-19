這個「夢幻工作」只需躺十天 就爽賺5000歐元

歐洲太空總署（ESA）的Vivaldi III實驗計畫，徵求志願者躺在水床上十天，模擬太空飛行時的無重力環境對人體造成的影響。（路透）

歐洲太空總署（ESA）正在徵求志願者參與一項特殊實驗，只要躺在水中十天，就能獲得5,000歐元（約5448.7美元）的報酬。

這項名為Vivaldi III的實驗計畫，將在法國土魯斯的Medes太空診所進行，僅限符合特定體格條件的20-40歲男性參加，旨在模擬太空飛行對人體的影響，是讓太空人 為執行長途任務預做準備的關鍵步驟。實驗結果將有助ESA建立預防性措施，確保太空人的健康，以及他們在執行太空任務時的表現。

實驗過程為期十天，十名志願者將隔著防水布料，全程躺在裝滿水、類似浴缸的容器中，僅露出頭部和兩隻手臂，進食時身體將由浮板和頸枕支撐，如廁時則會被轉移到推車上，但保持往後躺的姿勢不變。

這十天的「乾燥沉浸」期過後，將有五天的「無重力後」模擬檢測和復原期。最後，受試者再於十天後回診，追蹤是否有任何殘存的效應。

該計畫目的為模擬無重力感，創造與太空人在國際太空站（ISS）上所面臨的條件高度類似的情境，不僅是為了測試耐力，也在了解太空飛行對人體造成的生理衝擊方面，扮演關鍵角色。