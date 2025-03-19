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中東局勢緊張…油價繼續飆 金價再創高估漲至3200美元

編譯葉亭均／綜合報導
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國際金價18日再創盤中新高，一度觸及每英兩3,036.7美元。（路透）
國際金價18日再創盤中新高，一度觸及每英兩3,036.7美元。（路透）

國際油價周一（17日）連續第二個交易日上漲，兩個最大原油消費國發出樂觀的經濟訊號，且美國對葉門青年運動組織（胡塞武裝組織）的打擊導致市場重新擔憂中東爆發更廣泛的衝突；國際黃金現貨價格18日再創盤中新高，一度大漲1.2%，觸及每英兩3036.7美元，多家華爾街大型銀行持續堅定看漲黃金，紛紛調高價格預估。

布蘭特原油期貨18日盤中最高上漲1.6%，報每桶72.19美元，比本月稍早觸及的三年低點已經大漲約5%。紐約西德州期貨18日早盤一度勁漲1.7%，報68.72美元。

美國矢言繼續攻擊葉門胡塞武裝組織，直到這個與伊朗結盟的組織結束對行經紅海的船隻進行攻擊。胡塞武裝的Al Masirah電視台指出，紅海港口城市荷台達和首都薩那以北的焦夫省周一成為襲擊目標。

美國總統川普在社群媒體上表示，胡塞武裝發動的襲擊都將算在伊朗頭上。這可能重新點燃市場的地緣政治風險溢價。

BOK Financial Securities負責交易的高級副總裁Dennis Kissler說，地緣政治緊張局勢「可能輕易地令一些大型市場空頭重新轉為觀望」。

中國的經濟數據也支撐了油價。儘管失業率上升，工廠產出減少，但1-2月零售銷售成長加快。此外，周一的官方數據顯示，受新建煉油廠和假日旅遊的支撐，中國1月和2月原油煉油量年比增加2.1%。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「今天上午，中國加大刺激力道和胡塞加大攻擊力度這兩個因素結合在一起，對石油產生了重大提振作用。」

現貨金價17日收盤上漲0.55%，報每英兩3000.60美元，上周五曾創下3004.86美元的紀錄高點。

美國黃金期貨收高0.2%，結算價報3006.10美元。

High Ridge Futures金屬交易主管 David Megere表示：「我預期金價會出現一些盤整......現在，市場在聯準會做出決定之前處於觀望狀態。」

瑞銀成為最新一家上調金價展望的機構，理由是全球貿易戰曠日持久的可能性升高，這種情況將繼續推動投資者搶購避險資產黃金。瑞銀分析師表示，未來四個季度金價勢必將達到每英兩3200美元，高於先前預測的3000美元。

現貨白銀持平於每英兩33.78美元；鈀金上漲0.2%，報967.01美元；白金上漲0.9%，報1002美元。

國際油價18日早盤持續走高，有望連續第三個交易日收漲。（路透）
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