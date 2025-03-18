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日本新幹線下月漲價 高鐵營運商股票看漲

編譯季晶晶／綜合外電
投資人期待旅遊熱潮和票價調漲能推高日本新幹線營運商的股價。（路透）
投資人期待旅遊熱潮和票價調漲能推高日本新幹線營運商的股價。（路透）

投資人和遊客一樣，都喜歡日本的子彈列車，他們正期待旅遊熱潮和票價調漲能推高高鐵營運商的股價。

日本一些最大的高鐵營運商下月開始漲價。分析師說，2025年大阪世博會4月開幕預計能增加客流量。外國遊客激增將廣泛支撐旅遊相關股。

主要的高鐵營運商如東日本旅客鐵道、西日本旅客鐵道，以及東海旅客鐵道（JR東海）等公司，今年股價表現都優於東證指數，主要是因為全球貿易戰升級的不確定性增加，投資人關注能從國內需求中受益的公司。它們也擁有交通運輸以外的業務，根據彭博資訊，JR東日本的營收約有15%來自房地產和酒店業務，而休閒業務占東武鐵道公司近30%的銷售。

Phillip Securities研究主管Kazuhiro Sasaki表示，「入境旅遊將對他們目前的各種業務產生積極正面的影響，並將創造一個良性循環」，更多的火車旅行能帶來更多的酒店客人，並造訪其商業設施。

今年入境旅遊預計還會攀升，但美國經濟放緩和日圓匯價走升的憂慮，引發了成長趨勢可能受挫的揣測。由於鐵道業務絕大多數是國內業務，應該比航空公司面臨的風險小。

里昂證券和野村證券本月調高了對JR東日本的股票評級，理由是票價上漲和房地產銷售增加。里昂證券包括Tom Ordish在內的分析師表示，漲價對獲利會有重大影響。

根據日本國家旅遊局的數據，1月入境日本的遊客人數比一年前增加41%到378萬人次。國內旅客也增加，旅行社JTB預計今年會比2024年增加2.7%。

日本 房地產 貿易戰

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