日韓軍工股飆高 因川普威脅撤保護傘、歐洲計劃重新武裝起來

歐洲國家決心強化自身安全，亞洲料能出口更多軍事裝備，推動日本和南韓的軍工股飆高。圖為美國和南韓的聯合軍演。（歐新社）

由於川普領導的美國態度轉變，威脅要撤除安全保護傘，讓歐洲國家決心強化自身安全、重新武裝起來，市場預期亞洲將能出口更多軍事裝備，南韓 軍工股飆新高，日本 也受惠。

俄烏戰爭刺激歐洲各國重整軍備。德國 周二即將投票表決撥款5,000億歐元 （約5476.5億美元），增加基礎設施和國防支出。

駐東京的麥格里分析師Wendy Pan說：「防禦緒情非常強烈。國防預算可能大幅增加，但我認為德國目前的國防工業不足以支援此一發展，除非擴產或與其他國家合作。」

這使得東亞的軍工股出現創紀錄漲勢。

南韓軍工大廠韓華航太周一盤中飆出創新高的781,000韓元，今年來暴漲109%；生產坦克的現代Rotem（預料這幾周就能搶下波蘭和羅馬尼亞的供應合約）盤中也創新高，終場攀高1%，收紅在110,200韓元，今年累漲112%。

證券業者Mirae Asset Securities的分析師Dongho Jeong表示，南韓企業可能搶得高達1,540億韓元（1,060億美元）的訂單，占美國以外西方國家武器支出的四分之一。

相對於歐洲在蘇聯解體後縮減國防製造，南韓還須因應北韓威脅，故而以低成本大量製造武器，現已躍升全球第10大武器輸出國。

野村證券副總裁Eon Hwang談及歐洲與南韓的軍事供應鏈時表示，兩者的規模經濟完全不同。

受限於戰後和平憲法，日本在全球武器出口市場的占比不到1%，欠缺商業經驗。但因限制已放寬，預計其他國家對國防硬體日益增加的需求將嘉惠日本的防務公司。

最大國防承包商三菱重工今年上漲25%；生產火箭和噴射引擎的IHI今年股價上漲22.3%；川崎重工強升32.6%，火炮製造商日本製鋼所勁揚7.5%。