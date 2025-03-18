黃金將續漲 華爾街喊會破3000美元 再調高目標價因這3原因

金價後市看法偏多。(美聯社)

在金價 突破每英兩3000美元大關的這波漲勢裡，美國銀行、花旗集團和麥格理集團一直是大多頭；而因為全球經濟擔憂加劇，他們繼續看漲黃金。

黃金自2022年末以來一路漲，在各國央行大量購買以及中國「淘金」熱潮的推動下，價格在兩年多一點的時間裡幾乎漲了一倍。美國總統川普的貿易政策升高經濟憂慮，又助力金價上周五(14日)站上每英兩3000美元。基於美國消費者信心大幅下滑、通膨預期飆升，許多分析師上調了黃金的目標價位。

麥格理大宗商品策略主管Marcus Garvey上周將黃金目標價從3000美元調高到3500美元。他說：「確實認為黃金可能迎來一些實質漲勢。我沒真的看到任何跡象表明，這波上漲太狂熱或過度。」

華爾街認為金價仍有上漲空間的關鍵因素如下：

ETF

投資人連賣四年實體黃金ETF後，今年是淨買家。世界黃金協會的數據顯示，北美2月有大量資金湧入，單月流入規模是2020年7月以來最大，這在一定程度上得益於全球搶著把將黃金運往美國，以賺取紐約商品交易所與倫敦現貨市場之間的巨大價差。

花旗集團分析師Max Layton表示，擔心經濟放緩可能也是美國人透過購買黃金ETF來實現投資組合多元化的原因，「這是促使金價更上一層樓的重大推力」。

他說：「在過去12-18個月裡，央行買入很多黃金，有證據表明高淨值人士也在買，作為股票和美國經濟成長速度減弱的避險途徑，但家庭還沒有真正買進黃金，他們可能才剛剛開始。」。

Quantix Commodities投資人解決方案主管Matt Schwab指出，ETF持倉能否繼續成長對金價漲勢至關重要。金價疫情 期間創新高，就是因為ETF發揮了重要作用。

短期震盪

雖然經濟長期疲軟時，黃金往往上漲，但分析師警告，如果股市大跌，黃金短期內也可能受創，因投資人可能選擇賣出獲利的黃金頭寸，以彌補他在其他地方的損失。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：「情況有時候可能變得很混亂，就像2008/2009年、還有疫情期間看到的：市場出現大幅避險波動時，黃金與所有其他資產類別一樣，也會受到沉重打擊。」

美國銀行金屬研究主管Michael Widmer說，隨著投資人獲利了結，金價短期內會震盪，但他仍預計長期而言，金價能漲到3500美元。

根據Widmer，中國首次開放保險公司買黃金，可能加速今年的購買步伐。這項政策預計會帶來300噸的額外需求，相當於全球市場的6.5%。

實質利率

金價這兩年上漲伴隨著利率飆升的背景。通常，經通膨調整後利率上升不利於金價，這是因為黃金不生息，而且投資人可以在政府債市獲得安全又有吸引力的回報。

但麥格理的Garvey表示，因為債務和赤字上升，投資人現在計入了一些已開發經濟體的公債信用風險，推動部分投資人轉向黃金。

他說：「除了未能提高債限導致技術性違約的事件外，我認為沒人會主張美國在美元計價資產上違約，大多數國家永遠不會讓自己以本幣計價的資產違約。但如果財政狀況不可持續，那麼無形中本幣會貶值，作為硬通貨的黃金可從中受益。」