因這兩個理由 高盛調降年底油價預測至目前水準

布蘭特原油周一上漲1%至每桶71.29美元，連續二日上漲，主要反映市場看好中國需求回升。（路透）

高盛 集團調降國際油價 今年底的預測水準，理由是美國關稅政策抑制經濟成長前景，同時石油 輸出國組織及夥伴國（OPEC+）擴大生產。

國際油價自 1 月高點下跌，主要反映供應充足、最大進口國中國需求疲弱，以及全球貿易戰升溫的影響。

高盛分析師 Daan Struyven 等人在周日發出的報告寫道：「自 1 月中旬以來油價每桶下跌 10 美元，跌幅超過我們基準情境的變化，因此我們將 2025 年 12 月布蘭特原油預測下修 5 美元至 71 美元。」「考慮到關稅可能進一步激化，以及 OPEC+ 產量增加的時間可能拉長，我們對中期油價預測的風險仍偏向下行。」

全球主要石油交易商也紛紛轉空，Vitol Group 和 Gunvor Group 等業者預測市場將供給過剩。國際能源總署上周報告指出，貿易戰加劇正削弱石油需求，而 OPEC +擴大出貨，預計今年市場每日 供應過剩60 萬桶，約占全球每日消耗量的 0.6%。

不過，高盛認為，美國經濟成長目前仍具韌性，加上華府實施的制裁短期內無鬆綁跡象，油價在未來幾個月內仍會小幅回升。

此外，其他地緣政治風險依然存在，包括美國日前下令轟炸持續威脅紅海航運的葉門胡塞組織。

布蘭特原油周一上漲1%至每桶71.29美元，連續二日上漲，主要反映市場看好中國需求回升。