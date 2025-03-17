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投資人轉向俄羅斯資產 期待美俄關係回暖帶動資本回流

編譯劉忠勇／綜合外電
受到俄烏戰爭有望停火的鼓舞，盧布今年兌美元已升值近三成。（路透）
受到俄烏戰爭有望停火的鼓舞，盧布今年兌美元已升值近三成。（路透）

投資人今年陸續押注不受制裁影響的俄羅斯公債和盧布，押注美國總統川普與俄羅斯總統普亭修好關係，將引發資本大舉回流俄羅斯。

英國金融時報報導，避險基金和經紀商正在研究如何交易西方市場避之唯恐不及的俄羅斯資產，但他們認為，若川普為促成俄烏停火協議而放鬆對俄制裁，這些資產可能會大幅上漲。

受到俄烏戰爭有望停火的鼓舞，盧布今年兌美元已升值近三成。不過，市場目光不僅只看停火協議，還押注美國可能進一步大幅解除對俄制裁。

GAM 投資總監 Paul McNamara 說：「川普對俄羅斯的言論有些反反覆覆，這點需要納入考量，但市場關注的重點還是制裁能否解除。」

雖然西方基金要直接投資俄羅斯資產仍有困難，但部分投資人正物色俄羅斯企業發行的公司債。這些債券在 2022 年俄烏戰爭爆發後幾乎被市場判定為一文不值，但如今在部分投資機構的內部評價已開始回升。

投資公司 Ninety One 固定收益分析師 Roger Mark 指出，「避險基金界確實興致勃勃」。 不過，他也說，盧布在俄羅斯境外的交易仍然清淡，而大多數俄企債券對外國機構投資人來說仍受制裁和內規限制，難以參與交易。

2022 年以來，美國和歐洲禁止買賣俄羅斯政府主權債，且多數遭制裁的俄企也無法找到銀行或中介機構代理處理債權人的付款。同時，因俄羅斯金融機構遭到制裁並受限於西方銀行內規，直接交易盧布仍極為困難。

由於哈薩克和俄羅斯經濟關係密切，交易員近來將哈薩克堅戈（tenge） 作為盧布的替代交易工具，每周交易量達 1 億至 2 億美元。今年以來，堅戈兌美元已升值約 5%。

然而，這類交易難以放大規模。投資公司 Ninety One 分析師 Roger Mark 說：「這類交易大概只占哈薩克盧布交易流動性的1/4，規模極小。這正是制裁和俄羅斯資本管制共同造成的結果。」

部分銀行和經紀商則提供以美元結算對盧布未來走勢押注，讓投資人可迴避俄羅斯資產的直接風險。這類「無本金交割遠期合約」（NDFs），常用於交易奈及利亞、埃及等難以在境外取得的貨幣。

俄羅斯 哈薩克 川普

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