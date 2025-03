三星追趕台積無望？1.4奈米製程驚傳取消 代工事業更堪慮

南韓三星 集團先前設計出生產成本較低的1.4奈米晶片製程,希望搶下更多市占率,並計劃要從2027年開始量產,但如今卻有知名爆料人士指出,這個製程可能整個取消,使該公司原本就面臨重重挑戰的代工事業,未來更加堪慮。

科技新聞網站TechSpot報導,知名爆料人士@Jukanlosreve於14日在社群媒體X上發文表示,三星的SF1 .4製程可能取消。

Urgent: Samsung’s SF1.4 might be canceled.



Are they planning to shut down Samsung Foundry?