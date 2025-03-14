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財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

特斯拉股價急跌 馬斯克未上市4公司總價卻飆升45%

編譯陳律安／綜合報導

自美國總統川普勝選後，馬斯克名下的上市公司特斯拉股價急跌，但包括SpaceX在內他名下的四家未上市公司，在次級市場的交易估值卻飆升，充分展現投資人的熱情。

彭博資訊報導，交易平台Caplight的最新分析顯示，自從川普去年11月勝選後，馬斯克旗下的SpaceX、Neuralink、Boring、xAI等未上市公司的股份交易熱絡，總價值合計累積飆升45%。

力圖與人工智慧（AI）巨頭ChatGPT較勁的xAI是漲幅的主要支柱，自去年11月5日來飆漲110%。

最近，xAI與投資人的商談暗示，該新創公司的估值約為750億美元。根據Caplight估算，截至3月10日為止，xAI在次級市場的交易估值達960億美元。Caplight透過其「伊隆．馬斯克交叉指數」，提供馬斯克旗下四家未上市公司及特斯拉的投資管道。

Caplight執行長阿瓦洛斯表示，由於社群平台X的次級市場交易活動「非常有限」，因此未將X納入分析。

次級市場的交易允許外部投資人買進私有公司的股份，這些股份通常來自早期員工或早期投資人出售的持股。隨著SpaceX等大型創投支持的新創公司延後掛牌，次級市場交易在矽谷日益普遍。

由於次級市場投資人很少能取得詳細的財務數據，因此這些交易估值更能反映的是投資熱情，而非公司的營運表現。

阿瓦洛斯指出，馬斯克旗下企業以SpaceX特別受青睞，投資人甚至「願意以高於最近一次收購要約的價格進行投資」。

另一次級市場平台Augment的數據顯示，自去年11月5日至今年3月12日，SpaceX和xAI的交易價格已漲一倍多。但並非所有公司都受追捧。馬斯克的隧道運輸新創公司Boring，選後估值下跌7.8%。

馬斯克 AI SpaceX

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