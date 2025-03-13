我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

Nvidia股價反彈 分析師說走升關鍵在於一個數字

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
分析師說，毛利率回升是輝達股價出現有意義反彈的關鍵。(路透)
分析師說，毛利率回升是輝達股價出現有意義反彈的關鍵。(路透)

根據美國銀行（BofA）艾亞（Vivek Arya）寫給客戶的研究報告，華爾街擔心AI基礎設施的資本支出能否持續，但輝達（Nvidia）投資人最該留心的是這家AI晶片大廠的毛利率。毛利率回升才是輝達股價能否出現有意義反彈的關鍵。

艾亞說：「輝達股價去年（6月）達到峰值，當時Hopper產品周期的毛利率觸頂到79%左右。事後看，79%異常地高，毛利率在70%的中段班可能『比較接近趨勢』。」

輝達上季毛利率是73%，主要是過渡到Blackwell新產品線，遭遇成本和延遲的問題。該公司被迫大幅調整系統設計，而未來的變更預計較容易管理。毛利率可能在截至4月的第1季跌至谷底，下半年度增至70%左右。

艾亞維持給輝達的買進評級，目標價200美元。這比12日收盤價115.74美元高出逾百70%。儘管有來自博通等公司特定應用積體電路的競爭，但他相信輝達仍能維持80%到85%的AI伺服器晶片市占率。

輝達下周開GTC大會，重點預料放在未來產品的規畫。可望對即將推出的Blackwell Ultra及其後的Rubin系列，提供「儘管市場已經預期到但仍具吸引力」的更新，並談及自動駕駛汽車和量子運算等等的長期潛力。

輝達 利率 AI

上一則

路透：台積電提議合資經營英特爾 持股不過半

延伸閱讀

蔡崇信：AI不會完全取代人類 潛在市場逾10兆美元

蔡崇信：AI不會完全取代人類 潛在市場逾10兆美元
路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工
Meta已開始測試自家AI訓練晶片 盼降低依賴輝達

Meta已開始測試自家AI訓練晶片 盼降低依賴輝達
鴻海採用輝達晶片打造 推出首款繁體中文AI大模型

鴻海採用輝達晶片打造 推出首款繁體中文AI大模型

熱門新聞

市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
美國時間調整為日光節約時間，時間前挪一小時。美聯社

美股超賣反彈、鋼鋁關稅…5經濟事不可不知

2025-03-09 19:40
橡樹資本管理共同執行長馬克斯認為，未來十年投資信用債比投資美股史坦普500指數來得好。路透

投資大咖看壞美股報酬 未來10年改買「它」更賺？

2025-03-07 10:02
持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退。特斯拉暴跌15.43%，為2020年以來最大單日跌幅。(歐新社)

特斯拉單日狂瀉15% 馬斯克坦承事業有「大困難」

2025-03-10 19:49
蘋果最便宜人工智慧（AI）手機iPhone 16e。(中央社)

iPhone 16e經拆解發現改用這款晶片 這公司股價飆漲20%

2025-03-05 22:10
截至2024年底為止，美國民眾401(k)帳戶平均存款為13萬1700元，是史上第二高紀錄，比十年之前增加了44%。（路透）

WSJ：401(k)帳戶縮水 投給川普的選民卻沒在怕

2025-03-12 08:19

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？