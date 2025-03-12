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川普利多無效 關稅戰升溫比特幣跌破8萬美元 4個月低點

編譯黃淑玲／綜合報導
比特幣隨美國科技股下挫，跌破8萬美元。 (路透)
比特幣隨美國科技股下挫，跌破8萬美元。 (路透)

加密貨幣的跌勢延續，比特幣因而跌至去年11月以來的最低水準。儘管美國總統川普日前宣布了有利幣圈的政策，市場對於關稅戰緊張升高導致的經濟前景疑懼蓋過了這波加密幣利多。

諸如加密幣這類風險資產，現在承受壓力，因為川普關稅與政府裁員將會傷害美國這個全球第一大經濟體的經濟成長。投資人尋找避難所，美國股市下挫，而債市上揚。

最大加密幣比特幣11日在亞洲早盤下跌逾3%，跌破8萬美元，在79000左右浮動；稍早時最大跌幅達6.8%，價格挫低至77416美元，是去年11月10日以來的最低點。第二大加密幣乙太幣也一度下跌6%至1756美元，創2023年10月以來最低價。

川普7日在集結幣圈領袖的加密幣峰會在華府召開之前，宣布成立比特幣儲備以及其他代幣另一個儲備，但對於提振市場情緒沒什麼作用。

比特幣隨著由科技股帶頭下挫的美股走低，科技股掛帥的那斯達克100指數周一單日就大跌3.8%，是2022年10月以來表現最糟的一天。川普警告美國人可能會因為與加拿大、墨西哥、中國的貿易戰而感到「些許動盪」之後，華爾街大為緊張，策略師、經濟分析師紛紛提高美國經濟走下坡的可能性。

FalconX Global市場主管Joshua Lim說，現在幣圈有了比特幣戰略儲備，利多題材又少了一個，所以只能看宏觀市場的風險偏好了。他因而認為，「比特幣與股市的關連性現在攀升到去年8月以來沒看到的水準，當時日圓利差交易引發股市崩跌」。

Evergreen Growth加密幣投資主管Hayden Hughes表示，比特幣在73000美元和70000美元可望找到支撐，會有強勁的買盤出現。

比特幣 川普 關稅

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