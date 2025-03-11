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Uber終止收購台灣Foodpanda 還要付2.5億元分手費

編譯劉忠勇／綜合外電
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Uber 併購台灣Foodpanda不成，需支付約2.5億美元的解約費給 Delivery Hero。(路透)
Uber 併購台灣Foodpanda不成，需支付約2.5億美元的解約費給 Delivery Hero。(路透)

Uber 已正式終止收購Delivery Hero 在台灣Foodpanda業務的交易，台灣公平會去年12月已否決此案。

Delivery Hero周二在新聞稿中指出，Uber需支付約2.5億美元的解約費。Uber發言人向彭博發布的聲明重申，對公平會裁決感到失望，但予以尊重，不會上訴。

受此消息影響，Uber股價收盤下挫3.3%。

Uber發言人表示， 「我們仍然致力於台灣市場，將持續以創新且具競爭力的方式服務當地消費者、商家和外送合作夥伴。」

Uber原計劃以全現金方式完成這筆交易，價碼高達9.5億美元，並於2025年上半年完成交易，若順利成交，原本會是台灣除半導體業外規模最大的併購案。

Delivery Hero在新聞稿中強調，台灣仍是該公司長期策略的一環。

隨著全球線上外送市場成長放緩，加劇業內整併。倫敦Deliveroo周一才宣布，因銷售疲軟，加上Foodpanda和美團旗下Keeta的競爭加劇，將結束香港業務。Prosus 在在2月同意以41億歐元（約45億美元）收購Just Eat Takeaway.com。幾個月前，Wonder Group也收購Just Eat旗下在美國的Grubhub。

UberEATS uber

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