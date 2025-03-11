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野村：美股慘跌恐促使資金外移 歐元及中股可能是贏家

編譯／林聰毅
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川普的加徵關稅、驅逐無證移民及裁減聯邦政府雇員等政策，已為經濟帶來不確定性。他日前接受專訪又不排除美國經濟陷入衰退的可能性，導致華爾街股市10日暴跌。（路透）
川普的加徵關稅、驅逐無證移民及裁減聯邦政府雇員等政策，已為經濟帶來不確定性。他日前接受專訪又不排除美國經濟陷入衰退的可能性，導致華爾街股市10日暴跌。（路透）

美國經濟衰退疑慮加劇導致美股暴跌，可能促使投資人將資金轉移至其他地方。野村證券分析師指出，這種資產重新配置可望嘉惠歐元及中國股市。

美股10日大跌使投資人擔心川普政府的加徵關稅、驅逐無證移民及大規模裁減聯邦雇員等政策，升高了經濟不確定性，可能會削弱經濟成長並增加衰退風險，進而重創規模60兆美元的美國股市。

美股近來表現令投資人心慌慌，今年迄今史坦普500指數跌了4.5%，以科技股為主的那斯達克指數則重摔9.5%，與今年稍早的看漲預期背道而馳。Business Insider報導，持有價值17.6兆美元美國股票的外國投資人，可能想將部分資金撤出美國。

全球各國對川普的「美國優先」政策無不嚴陣以待，歐洲和中國等主要經濟體都在加大政策刺激力道以促進成長。對投資人來說，這些經濟體的回應措施可能增添其市場魅力。

野村證券分析師在研究報告說，如果美國經濟放緩但未陷入衰退，外國投資人可能會將其持有部位從美國股票重新配置到美國債券。但若發生經濟衰退，投資策略可能生變，「隨著美國經濟衰退和大規模財富失血，加上外國主權債券殖利率大幅上升，美元資產似乎有去風險的空間」。

一些外國投資人可能會將資金匯回國內。最後可能出現一種與美元並駕其驅的新全球儲備貨幣。野村分析師說：「僅僅一個月前，這聽起來還是異想天開，但在歐洲財政典範轉移後，或許歐元就是答案。」

中國股票看起來也很誘人。高盛10日說，在DeepSeek熱潮推動下，這個世界第二大經濟體的股市恢復生氣，一些投資人正考慮再度進軍中股。今年迄今中股表現搶眼，MSCI中國指數已上勁揚18%。

美股 債券 川普

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