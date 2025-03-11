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美擬對中製貨輪徵高額港口費 川普重振造船業 全球慌了

編譯林文彬／綜合報導
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美國總統川普政府為讓美國造船業重振雄風，據傳打算對中國製貨輪祭出港口費。業內高層人士警告，川普重振美國造船業的計畫可能讓海運業者付出高額代價，並導致全球供應鏈陷入新一輪混亂。

根據路透取得的行政命令草案，川普政府可能對中國製貨輪，及旗下船隊有中國大陸製貨輪業者收取高額港口停靠費，藉此籌措復興美國造船業所需資金，並削弱中國在全球造船業的主宰地位。

WSC執行長克拉梅克（Joe Kramek）表示：「決策官員須重新評估這些有殺傷力提案，尋找替代解決方案扶植美國產業。」

從短期來看，航運業者可能減少停靠美國港口以抑制費用。航運業高層指出，大量額外貨物可能堆滿這些港口，提高進口貨物運送至零售商和製造商，以及將出口貨物裝船的難度。

貨櫃航運業者海洋網聯船務（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）表示，收取港口費的計畫宛如「曲球」般難以應對，可能重創海運公司和客戶。

另一方面，川普的計畫也可能為業者帶來壓力，重新部署全球船隊，讓非中國製貨輪服務美國市場可能耗費時間及金錢。

據了解，中國造船業的擴張不僅限於商船，在美國占優勢的軍艦、巡邏艦的生產也有顯著增長。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）2024年6月的報告指出，如果美國不能重振造船業，中國在軍事方面獲勝的可能性將進一步提高。

美國的造船業曾被譽為「世界最強」，在第二次世界大戰期間的1944年達到頂峰時，擁有140萬個工作崗位，但到2024年12月，勞動力已減少到十分之一。

川普 供應鏈 零售商

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